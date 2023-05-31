ФАС приостановила тендеры Смольного на определение поставщиков уборочной техники для Петербурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила два конкурса на поставку техники для СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» стоимостью 1,6 млрд рублей после жалобы компании из Ульяновска, рассказал «Деловой Петербург». По мнению ООО «СИМАЗ», ГКУ искусственно ограничило конкуренцию среди потенциальных подрядчиков.

Речь идет о двух конкурсах на закупку 112 уборочных машин на 875,1 млн и 733,5 млн рублей. Как указал в жалобе «СИМАЗ», в описании закупок ЦКБ привел характеристики техники, полностью совпадающие с машинами производства другого участника торгов, «Меркатор Холдинга», а также чрезмерно сжатые сроки поставок (к 30 июня 2023 года) при более длительном цикле производства такой техники.

Петербургское управление ФАС будет рассматривать претензию 1 июня.

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