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Коммерсантъ FM
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ТАСС: премьер Индии Моди может не поехать на саммит БРИКС в ЮАР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может не приехать на саммит БРИКС в ЮАР, запланированный с 22 по 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник. По его данным, господин Моди может принять участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

Нарендра Моди

Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он определенно будет участвовать, но рассматривается вариант, что участие будет в онлайн-формате»,— сообщил источник, добавив, что окончательное решение будет принято ближе к дате саммита. О причинах, по которым Нарендра Моди может не поехать в ЮАР, не сообщается.

На саммит БРИКС в Йоханнесбурге также не приедет президент России Владимир Путин из-за ордера на арест Международного уголовного суда, который ЮАР обязана привести в исполнение. Господин Путин примет участие в формате видеосвязи, а РФ в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лусине Баласян

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