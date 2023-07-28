ТАСС: премьер Индии Моди может не поехать на саммит БРИКС в ЮАР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может не приехать на саммит БРИКС в ЮАР, запланированный с 22 по 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник. По его данным, господин Моди может принять участие в мероприятии в режиме видеоконференции.
Нарендра Моди
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Он определенно будет участвовать, но рассматривается вариант, что участие будет в онлайн-формате»,— сообщил источник, добавив, что окончательное решение будет принято ближе к дате саммита. О причинах, по которым Нарендра Моди может не поехать в ЮАР, не сообщается.
На саммит БРИКС в Йоханнесбурге также не приедет президент России Владимир Путин из-за ордера на арест Международного уголовного суда, который ЮАР обязана привести в исполнение. Господин Путин примет участие в формате видеосвязи, а РФ в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.