Мосбиржа отыгрывается за прошлый год

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов, и это самый высокий показатель с февраля 2022 года. Большинство инвестдомов в начале 2023-го говорили, что возвращение к этим значениям возможно только в 2024-м. Однако со временем прогнозы улучшались, и теперь участники рынка считают, что это не предел: в этом году индекс может превысить 3500, то есть номинально полностью отыграть падение из-за начала боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Что будет драйвером для бумаг? И почему это сложно считать успехом? Сейчас поддержку российскому рынку акций оказывает возвращение дивидендных выплат и рост цен на нефть, пояснил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Главная пружина роста — это девальвация рубля. Дело в том, что сердцевину индекса Мосбиржы составляют акции экспортеров. И понятно, что и металлурги, и нефтяники выигрывают в рублях — растет их прибыль в нацвалюте и дивидендная база.

Естественно, рост цен на топливо позитивно влияет на прибыли нефтяных компаний. Кроме того, Международное энергетическое агентство ожидает дефицита углеводородов на мировом рынке в третьем квартале, ОПЕК+ сокращает добычу. Также растет спрос со стороны азиатских экономик, прежде всего, Индии и Китая. Так что, думаю, цены на нефть находятся сейчас на комфортных уровнях.

На бирже также идет процесс реинвестирования дивидендов, что тоже является причиной для роста. Ну и макроэкономическая ситуация относительно стабильна. ВВП России может вырасти в этом году, корпоративная отчетность в целом достаточно неплохая, и это тоже еще один фактор для роста рынков.

Пока все эти факторы сохраняются, такая динамика может продолжиться. Конечно, сохраняются геополитические риски, но тем не менее общий настрой пока стоит на сохранении роста».

С начала года российский рынок акций вырос почти на 40%. Исторический максимум индекс показывал в октябре 2021 года. Тогда рынок достиг отметки в 4292 пункта.

Однако после того, как нерезиденты были отрезаны от торгов, само значение индекса потеряло смысл, объяснил старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Важно не какой уровень по индексу, а во сколько оценивается рынок в общем по отношению к ВВП страны. И он стоит в целом довольно дешево. Капитализация всех компаний, входящих в индекс Московской биржи, составляла примерно 25% от объема российской экономики. Было всего лишь несколько периодов в современной истории, когда он оценивался соответствующим образом: это середина 2015 года, 2008-й, 2002-й год и 1998-й годы.

В начале 2008-го он стоил более 100% от ВВП. Соответственно, сейчас более чем в четыре раза дешевле. Если мы посмотрим на текущую вмененную стоимость активов, возможный потенциал роста рынка, то он составляет несколько десятков процентов. Это, опять же, подтверждает очень низкую стоимость активов».

Российские власти неоднократно заявляли, что верят в рост фондового рынка. Так, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, например, заявлял, что биржу ждет так называемый иранский сценарий, то есть рост с опорой на внутреннего инвестора.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин это подтвердил: по его мнению, когда возможности для инвестиций за рубежом ограничены, часть денег неизбежно пойдет на фондовый рынок. Он напомнил, что биржевый индекс Ирана за год вырос в шесть раз.

У России потенциал скромнее, но тоже высокий, заметил старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Виктор Щеглов:

«После событий прошлого года капитализация российского рынка с 24 трлн руб. уменьшилась до текущих примерно 11 трлн руб. И в этих 11 трлн руб. есть мажоритарии, которые не будут продавать свои бумаги, есть нерезиденты, которые не могут продать свои активы. Итого 6-7 трлн руб. — это емкость российского рынка, и это очень маленький объем.

У отечественного инвестора все меньше и меньше альтернатив, куда вкладываться. Фокус игрока меняется в пользу российских бумаг, поэтому капитал будет перетекать туда и дальше.

Когда у вас огромное количество денег, какие бы негативные события ни происходили, и даже иногда если компания плохо отчитывается, то трудно не расти, когда всегда подкидываются новые и новые денежные средства.

Вместе с тем, если взять вообще российский индекс, то там три основных сектора: металлургический, банковский и нефтегазовый. Металлургические компании на фоне происходящих событий в деньгах купаются, мы слышали заявление о загрузке предприятий более чем на 100%, не говоря о том, что уже цены высоки.

Если говорить про банковский сектор, то он уже получил рекордную полугодовую прибыль. Что касается нефтегазовой отрасли, то посмотрим. В полной мере они еще отчетность не раскрывают, но те "дочки", которые это сделали, показывали вполне неплохие цифры».

По итогам прошлого года индекс Мосбиржи рухнул почти вдвое. Количество частных инвесторов выросло на 45%, до 23 млн человек, но их активность сократилась до минимума. Сумма на 80% счетов не превышает 10 тыс. руб.

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Иван Якунин