Мосбиржа смягчит правила листинга с 1 августа

Московская биржа меняет правила листинга с 1 августа. Согласно изменениям, для второго уровня листинга смягчаются требования к количеству акций в свободном обращении (free-float). Послабление будут действовать до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Изменения в правилах также предполагают снижение минимального порога для акций в свободном обращении с 10% до 1%. При этом уровень капитализации эмитента по-прежнему составляет 1 млрд руб. по обыкновенным акциям, 500 млн руб. — по привилегированным.

Также снижаются требования к уровню free-float для перевода акций во второй уровень листинга — с 4% до 1%. Для исключения акций из второго уровня — значение должно быть ниже 1% (сейчас 4%).

Полина Мотызлевская