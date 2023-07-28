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Коммерсантъ FM
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Участники саммита Россия—Африка приняли итоговую декларацию

Президент Владимир Путин и лидеры африканских стран по итогу саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге приняли итоговую декларацию и план совместных действий до 2026 года. Саммит Россия—Африка решено проводить раз в три года, международную парламентскую конференцию — ежегодно.

В итоговой декларации говорится, что стороны приветствует решимость России продолжать помогать африканским странам в обеспечении продовольствием, удобрениями и энергоресурсами, реализовывать проекты содействия международному развитию. В рамках сотрудничества стороны согласовали 74 пункта обязательств, включающих в себя механизм «диалогового партнерства» в сферах политики, экономики, науки. В частности, стороны договорились о переходе на нацвалюты в коммерческих сделках.

«В ходе пленарных заседаний, многочисленных двусторонних встреч, тематических круглых столов и панельных сессий подробно были обсуждены актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности, стабильного и устойчивого развития, культурно-гуманитарного сотрудничества»,— сказал Владимир Путин в заключительном слове.

На сайте Кремля также опубликованы тематические декларации, согласованные на мероприятии: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани по итогам саммита заявил, что Владимир Путин показал коллегам из стран Африки готовность вести диалог по Украине. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится»,— сказал господин Ассумани журналистам, добавив, что Африканский союз готов выступить посредником в российско-украинском конфликте. При этом итоговая декларация не содержит положений, которые касаются ситуации на Украине.

О подробностях саммита читайте в публикации «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Саммит Россия—Африка

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн &lt;BR>На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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