Участники саммита Россия—Африка приняли итоговую декларацию

Президент Владимир Путин и лидеры африканских стран по итогу саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге приняли итоговую декларацию и план совместных действий до 2026 года. Саммит Россия—Африка решено проводить раз в три года, международную парламентскую конференцию — ежегодно.

В итоговой декларации говорится, что стороны приветствует решимость России продолжать помогать африканским странам в обеспечении продовольствием, удобрениями и энергоресурсами, реализовывать проекты содействия международному развитию. В рамках сотрудничества стороны согласовали 74 пункта обязательств, включающих в себя механизм «диалогового партнерства» в сферах политики, экономики, науки. В частности, стороны договорились о переходе на нацвалюты в коммерческих сделках.

«В ходе пленарных заседаний, многочисленных двусторонних встреч, тематических круглых столов и панельных сессий подробно были обсуждены актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности, стабильного и устойчивого развития, культурно-гуманитарного сотрудничества»,— сказал Владимир Путин в заключительном слове.

На сайте Кремля также опубликованы тематические декларации, согласованные на мероприятии: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани по итогам саммита заявил, что Владимир Путин показал коллегам из стран Африки готовность вести диалог по Украине. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится»,— сказал господин Ассумани журналистам, добавив, что Африканский союз готов выступить посредником в российско-украинском конфликте. При этом итоговая декларация не содержит положений, которые касаются ситуации на Украине.

О подробностях саммита читайте в публикации «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Лусине Баласян