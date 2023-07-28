В Черкесске во время урагана погиб человек

Сегодня, 28 июля, в Черкесске, на автомобильной стоянке парка культуры и отдыха «Зеленый остров» на припаркованные там машины, в которых в это время находились люди, в том числе дети, упало дерево. Оно придавило две машины — ВАЗ-2107 и «Лада Приора». В результате травмы получили шесть человек, еще один мужчина погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

Он уточнил, что молодой человек 1998 года рождения в результате полученных травм скончался на месте.

Шестерых пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Пятерых с легкими травмами после оказания помощи уже отпустили домой, а мужчину с травмами средней тяжести оставили в стационаре.

По информации главы республики, из-за урагана в республике «были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений».

В ближайшие сутки в регионе объявлено штормовое предупреждение. В этой связи оперативный штаб по ликвидации ЧС будет продолжать круглосуточно мониторить ситуацию, чтобы принимать необходимые меры.

В настоящий момент, по данным МЧС КЧР, для ликвидации последствий привлекаются спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России, сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Черкесска, Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, экстренные службы города.

Александра Ларинцева, Пятигорск