Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Черкесске во время урагана погиб человек

Сегодня, 28 июля, в Черкесске, на автомобильной стоянке парка культуры и отдыха «Зеленый остров» на припаркованные там машины, в которых в это время находились люди, в том числе дети, упало дерево. Оно придавило две машины — ВАЗ-2107 и «Лада Приора». В результате травмы получили шесть человек, еще один мужчина погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

Он уточнил, что молодой человек 1998 года рождения в результате полученных травм скончался на месте.

Шестерых пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Пятерых с легкими травмами после оказания помощи уже отпустили домой, а мужчину с травмами средней тяжести оставили в стационаре.

По информации главы республики, из-за урагана в республике «были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений».

В ближайшие сутки в регионе объявлено штормовое предупреждение. В этой связи оперативный штаб по ликвидации ЧС будет продолжать круглосуточно мониторить ситуацию, чтобы принимать необходимые меры.

В настоящий момент, по данным МЧС КЧР, для ликвидации последствий привлекаются спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России, сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Черкесска, Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, экстренные службы города.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...