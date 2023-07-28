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Коммерсантъ FM
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В Керченском проливе введено ограничение на передвижение гражданских судов

Проход всех маломерных судов и плавсредств в части акватории Керченского пролива запрещен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Минобороны РФ.

Запрет действует в акватории между мысами Хрони и Ахиллеон, а также севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные и парусные суда, надувные матрасы, гидроциклы, виндсерфы, доски-сабы. В этой части Керченского пролива разрешено движение только катеров и кораблей ВМФ РФ, пограничных органов и войск Росгвардии РФ.

Кроме того, возле якорных стоянок в этом районе введен запрет постановки на якорь, добычи морских ресурсов, взрывных и прочих подводных работ. Пролет, зависание и приводнение летательных аппаратов также запрещены. Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток после досмотра.

Анна Перова, Краснодар

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