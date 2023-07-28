Самолеты, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи

Тринадцать самолетов вернулись в аэропорт назначения в Сочи. Ранее самолеты уходили на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за сильного ветра. Об этом пресс-служба сочинского аэропорта сообщила «РИА Новости».

В сообщении уточняется, что полеты осуществляются согласно расписанию.

Сегодня, 28 июля, сообщалось, что тринадцать самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти из-за ветра на запасной аэродром в Минеральных Водах. Жителей и туристов Сочи заранее предупредили о вероятных ливнях, грозах и формированиях смерчей. Из-за этого со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля в городе запретили купаться в море и закрыли пляжи.