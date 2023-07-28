Variety: вручение премии Emmy перенесено из-за забастовки актеров в США

Церемония вручения наград Американской телевизионной академии Emmy в нынешнем году будет перенесена на более поздний срок, и это произойдет впервые с 2001 года. Тогда это было сделано из-за терактов 11 сентября, в этот раз в планы организаторов торжественной церемонии вмешались бастующие американские актеры и сценаристы. Как стало известно изданию Variety, всем, кто так или иначе участвует в проведении этой церемонии, организаторы разослали предупреждение о том, что в предварительно выбранную для нее дату ничего не будет.

Забастовка сценаристов в США началась еще 2 мая, а 14 июля к ним присоединились актеры. И это впервые с 1960 года, когда забастовки представителей этих двух профессий проходят одновременно. Как и сценаристы, актеры требуют улучшений условий оплаты труда, страховых и пенсионных выплат, увеличения отчислений и т. п. Кроме того, и те и другие обеспокоены расширением использования искусственного интеллекта в создании фильмов и сериалов и требуют определенных гарантий в этой области.

Точной даты для проведения очередной церемонии награждения организаторы не называли, но в качестве наиболее вероятного варианта указывалось 18 сентября. Имя ведущего церемонии пока не названо, известен лишь продюсер — Jesse Collins Entertainment. Список номинантов на получение премии был опубликован 12 июля, буквально перед самым началом забастовки. Американская телевизионная академия пока не меняет график проведения финального голосования, которое должно пройти 17–18 августа.

Алена Миклашевская