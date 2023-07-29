Божественные хлопья

30 июля 1898 года отмечается как день, когда были изобретены кукурузные хлопья. Их создателями считаются Джон Харви Келлог, его жена Элла и брат Уилл. Версий, как это произошло, и кто был главным изобретателем, много. В историях о Джоне Харви вообще почти невозможно отличить правду от вымысла из-за его характера и причуд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историки не знают, изобрел ли хлопья Джон Келлог, его жена Элла и его брат Уилл. Однако сходятся на том, что это гастрономическое открытие произошло совершенно случайно

Фото: Getty Images Историки не знают, изобрел ли хлопья Джон Келлог, его жена Элла и его брат Уилл. Однако сходятся на том, что это гастрономическое открытие произошло совершенно случайно

Фото: Getty Images

«Кукуруза — дар пилигримов Новому Свету, а кукурузные хлопья — мой дар всему миру». Эту фразу Энтони Хопкинс произносит в фильме «Дорога на Веллвилл». Картина начинается с того, что молодожены Элеонор и Уильям отправляются в знаменитую лечебницу одного эксцентричного доктора (его и играет Хопкинс). Местный персонал принимается неистово лечить бедолаг самыми продвинутыми способами: водными процедурами, электротоком, физическими нагрузками и постоянными клизмами. Постояльцам здесь прописаны строжайшие диета и половое воздержание. А на завтрак, вместо вредного мяса, подают некую субстанцию из кукурузной муки, вызывающую у молодоженов отвращение.

«Дорога на Веллвилл» — не чистый вымысел. Санаторий действительно был. Все процедуры — часть его обширной оздоровительной программы. А прототип героя Хопкинса — человек, чья фамилия до сих пор красуется на упаковках сухих завтраков из кукурузной муки,— Джон Харви Келлог. Впрочем, при жизни он был известен миру прежде всего как выдающийся доктор.

Сортировщик веников

Джон Харви Келлог — один из 17 детей Джона Престона Келлога. У мальчика было очень слабое здоровье. Ему пришлось отказаться от учебы, окончив всего три класса, после чего он начал помогать отцу. Тот был владельцем фабрики по производству веников. Их 11-летний Джон должен был сортировать.

Однако мальчику была присуща неутомимая жажда знаний. Он впитывал как губка все, что попадалось ему в качестве чтива. Его отец был одним из первых последователей религиозного течения адвентистов в Мичигане, пожертвовав значительные деньги его основателям — Эллен и Джеймсу Уайт,— чтобы те переехали в Батл-Крик и основали там свою церковь. Вскоре пара взяла мальчика на работу в издательство адвентистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Харви Келлог стал врачом из-за влияния Эллен Уайт, основательницы религиозного течения адвентистов в Мичигане

Фото: Library of Congress Джон Харви Келлог стал врачом из-за влияния Эллен Уайт, основательницы религиозного течения адвентистов в Мичигане

Фото: Library of Congress

Эллен утверждала, что у нее регулярно бывают видения и пророческие сны. Как она сама же и подсчитала, за все время ее служения церкви видений у нее было около 2 тыс. На их основании женщина проповедовала необходимость здорового образа жизни и получения образования.

Именно из-за Эллен Джон стал вегетарианцем. Он следовал другим ее советам о здоровье.

Мальчик на побегушках в итоге поступил в медицинскую школу при церкви адвентистов и со временем продвинулся в издательстве своих покровителей до редактора статей о здоровье.

Эллен настояла, чтобы Джон получил полноценное образование. Он поступил в Гигиеническо-терапевтический колледж Рассела Тралла в Нью-Джерси, где из-за нехватки преподавателей и благодаря своему незаурядному интеллекту сам преподавал химию. Затем был Университет Мичигана с шестимесячным курсом по медицине, в которую именно здесь он по-настоящему влюбился, после чего продолжил обучение в Нью-Йорке. В 1875 году Джон получил диплом врача. А на следующий год возглавил Западный институт реформы здравоохранения, основанный Уайтами, который уже через год переименует в санаторий Батл-Крика. Тот самый, из «Дороги на Веллвилл».

Врач от Бога

В санатории Джон Харви Келлог стал совмещать религиозные и научные взгляды. Он скоро осознал, что мир науки и мир религии плохо сочетаются друг с другом, а идеи, которые он черпал из них, зачастую противоречат друг другу. Не желая отворачиваться ни от ученых, ни от адвентистов, молодой врач решил совместить их идеи. Так формируется его собственное мировоззрение. Джон Харви решил, что все в мире не просто божьи творения, а его воплощение на Земле.

«Бог выращивает растение; оно не растет само по себе; это божественная сила, которая есть во всех вещах и во всей материи, это та же самая божественная сила, действующая в моем теле, которая делает меня тем, кто я есть, и которая делает вас тем, кто вы есть»,— писал он.

Из этого, впрочем, возникал вопрос: если Бог бессмертен, то почему смертны люди, которые есть воплощение божественной силы? У доктора был ответ на этот вопрос: все дело в грехах.

Джон Харви выступал против любых проявлений сексуального влечения, настаивая на их подавлении. В книге «Основные факты для старых и молодых» 1877 года, Келлог выступил против онанизма и секса.

Например, чтобы отвадить мальчиков от пагубного, по его убеждению, влечения к собственному телу, он предлагал делать обрезание и рекомендовал проводить его без анестезии, чтобы ребенок запомнил боль и она ассоциировалась у него с наказанием за греховные мысли. Менее суровым вариантом, по Келлогу, было зашивание пениса серебряной проволокой, чтобы исключить эрекцию. Джон припас совет и для девочек: доктор советовал прижигать им клитор карболкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своей книге «Основные факты для старых и молодых» Келлог советовал делать мальчикам обрезание без анестезии, чтобы ребенок запомнил боль и ассоциировал ее с сексуальным влечением

Фото: BHL В своей книге «Основные факты для старых и молодых» Келлог советовал делать мальчикам обрезание без анестезии, чтобы ребенок запомнил боль и ассоциировал ее с сексуальным влечением

Фото: BHL

Сегодня такие советы сами по себе могут стать поводом для иска и обернуться для советчика серьезными проблемами. Но в конце XIX века его книга была бестселлером, и многие родители следовали рекомендациям, считая автора гением.

Сам Джон ничего себе не зашивал, заявляя, что в состоянии контролировать себя и что у него никогда не было половых связей, даже со своей женой. А все дети, числом 49, были приемными. Официально усыновлены и удочерены были лишь восемь из них.

На руку Джону была и популярность среди звезд и политиков. Постояльцами санатория были Теодор Рузвельт, Джордж Бернард Шоу, Джон Рокфеллер, Генри Форд и вдова Авраама Линкольна Мэри Тодд Линкольн.

В некоторых аспектах Джон Харви действительно был в числе самых передовых ученых мира. Он считал, что многие болезни — результат попадания в организм бактерий и микробов. При этом микробная теория болезней получила широкую поддержку в научном сообществе значительно позже того, как Келлог стал бороться с кишечными заболеваниями в своем санатории. В ход активно шли клизмы, чтобы очистить кишечник. Чтобы в него попадало как можно меньше вредных бактерий, Келлог предписывал всем своим пациентам отказ от табака, алкоголя и строгую вегетарианскую диету. Заменить мясо доктор предлагал злаками.

Бизнесмен-диетолог

В своем санатории Джон Харви разработал для пациентов диету на основе злаковых культур. Изначально он потчевал клиентов хлопьями из смеси запеченных кукурузы, овса и пшеницы. Смесь продавалась под брендом Granula, но в США уже были пшеничные хлопья под этим названием. Чтобы избежать суда, Келлог сменил название на Granola. Со временем «гранола» стала именем нарицательным, и теперь так называется традиционный американский завтрак из овсянки, орехов и меда.

В 1890 году Джон основал компанию Sanitas Food Company, чтобы продавать свои завтраки за пределами санатория. А в 1894-м (или в 1898 году, если верить сайту компании Kellogg’s) он, его жена Элла и его брат Уилл придумали кукурузные хлопья. Точно не известно, как именно это произошло. Каждый приписывал заслугу изобретения себе, приуменьшая при этом роль других. Все историки сходятся в том, что произошло это гастрономическое открытие совершенно случайно.

Джон якобы оставил на столе порцию пшенично-ягодного теста, из которого обычно готовилась гранола, и ушел по делам. Вернувшись на следующее утро домой, он обнаружил тарелку с засохшим тестом, но не стал его выкидывать.

Вместо этого он раскатал тесто и отправил получившиеся тонкие хлопья в духовку. Сочтя получившееся блюдо необычайно удачным, Джон попросил Уилла воспроизвести технологию производства хлопьев, с чем брат довольно быстро справился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Харви запретил брату Уиллу добавлять в хлопья сахар, поэтому тот основал собственную компанию — Battle Creek Toasted Corn Flake Company

Фото: Kellogg's Джон Харви запретил брату Уиллу добавлять в хлопья сахар, поэтому тот основал собственную компанию — Battle Creek Toasted Corn Flake Company

Фото: Kellogg's

Заявка на получение патента на хлопья была подана Джоном в 1895 году, патент — получен на следующий год. Продукт отправился в массовое производство под брендом Granose. А изготавливались хлопья из разных злаков: пшеницы, риса и, конечно, кукурузы.

Кукурузные хлопья братьев Келлог появились на рынке в 1898 году. И они же стали причиной семейного раскола.

Уилл, не перестававший работать над технологией приготовления хлопьев, однажды предложил брату добавить в хлопья сахар. Джон считал сахар одним из возбудителей грешных мыслей и строго-настрого запретил брату менять рецептуру. Тогда Уилл в 1906 году основал собственную компанию — Battle Creek Toasted Corn Flake Company, которую в 1922 году переименовали в Kellogg Company. Именно она вот уже 117 лет выпускает кукурузные хлопья, известные во всем мире.

Что же до братьев, то их вражда продолжалась до конца. Джон, правда, отправил в 1943 году Уиллу примирительную записку. Но примирения не случилось. В том же году всемирно известный доктор скончался в возрасте 91 года.

Кирилл Сарханянц