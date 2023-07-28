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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: в Татарстане выявили 83 случая кори

В данный момент в Татарстане подтвердили 83 случая заболевания корью. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Она отметила, что из 83 случаев кори 39 были зафиксированы среди детей. Почти половина больных — иностранцы. В частности, 33 человека прибыли из Таджикистана.

По словам госпожи Авдониной, у 67% больных не было прививки против этого заболевания.

О том, как Роспотребнадзор контролирует распространение инфекции по стране, читайте в публикации «Ъ» «Покорение кори».

Дмитрий Ларин, Казань

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