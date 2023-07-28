«Мой единственный сын шагнул в бессмертие»

В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге прошла церемония прощания с военный корреспондентом «РИА Новости» Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Проводить журналиста в последний путь пришли высокопоставленные чиновники, его коллеги и близкие. Военкора посмертно наградили Орденом Мужества и медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага». Ростислав Журавлев был похоронен с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.



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На прощание с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) РФ военкором «РИА Новости» Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге пришли более 100 человек. Среди близких были родители журналиста и его супруга с детьми. Из официальных лиц приехали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты заксобрания Свердловской области и думы Екатеринбурга. Проводить коллегу в последний путь приехал из Москвы генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Министерства обороны РФ, он вместе с группой журналистов попал под артиллерийский обстрел подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первым с прощальной речью выступил Владимир Якушев. «Сегодня мы прощаемся с молодым красивым и талантливым человеком. Человеком, который выбрал непростую профессию — профессию военного корреспондента, требующую особых черт характера. Все мы помним его репортажи из Донбасса. Ростислав хороший коллега, надежный товарищ. Мы будем всегда помнить его, его дела и поступки»,— сказал он.

Дмитрий Киселев предложил воспринимать смерть Ростислава Журавлева как «обретение Россией еще одного героя». «Мир — это всегда результат войны. Мира от Великой Отечественной войны хватило до наших дней. Сейчас Россия ведет новую войну за новый мир. Потери несут не только военные, но и журналисты»,— заявил господин Киселев.

Председатель Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) Александр Левин вспомнил, как в 2022 году на премии «Золотое перо» Ростислав Журавлев получил специальный приз Союза журналистов России «За смелость при выполнении журналистского долга». «Он был безумно рад такой награде. Сказал, что никогда не ожидал, что журналистское сообщество России так высоко оценит его работу. На прощание мы обнялись, я сказал ему беречь себя, он руками пожал и ответил: "Я постараюсь"»,— отметил господин Левин.

18 июля Ростислав Журавлев отпраздновал свой 34 день рождения. «Мы были в Донецке, он выехал к нам. Как всегда очень много разговаривал. С ним можно было смеяться до слез. Через три недели у него был запланирован отпуск. В это время я тоже должна была приехать в Екатеринбург. Договаривались встретиться… Встретились»,— рассказала подруга семьи, депутат заксобрания ЯНАО от КПРФ Елена Кукушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С заключительной речью выступила мать Ростислава Людмила Журавлева. «Погиб мой единственный сын. Тяжело. Я думала, чего бы я хотела — чтобы он был маменькиным сынком, но живом и здоровым, или быть матерью погибшего героя. Я не нашла ответ на этот вопрос. Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь, буду помнить вечно»,— высказалась она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Его посмертно наградили Орденом Мужества и ведомственной медалью СКР «Доблесть и отвага». Обе награды вручили родителям военкора.

Катерина Якушева