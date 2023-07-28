«Притяжение» выросло в пять раз

В Магнитогорске ко дню города и профессиональному празднику металлургов приурочили открытие второй очереди парка «Притяжение» - масштабного проекта преобразования городской среды. Она включает в себя искусственное озеро с пляжем и видовым мостом, холм со смотровой площадкой и круглогодичными трассами для катания на горных лыжах и тюбингах, сцену и другие объекты. Общая площадь действующей части парка с запуском второй очереди увеличилась в пять раз.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Инициатор и ключевой инвестор проекта «Притяжение», которое позиционируют как городской курорт, - председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Уже второй год подряд очереди парка открывают ко дню металлурга и дню рождения города. Так же планируется делать и в следующие два года: всего проект предусматривает четыре очереди, и полностью он должен быть реализован к 2025-му. Общий объем вложений в проект год назад оценивался в 25 млрд руб. Архитектурную концепцию разработала компания Obermeyer (Германия), проектную и рабочую документацию – ООО «Институт Мосинжпроект» (Москва).

Первая очередь, которая стала доступна жителям и гостям города год назад, охватывала площадь 27 га, большую часть которых заняли зеленые насаждения с прогулочными дорожками. Также тогда здесь начали работать информационный центр, фудмолл, роллер-парк, который зимой превращается в каток, центральная детская площадка на 8 тыс. кв. м, пешеходный бульвар с центральной входной группой и светомузыкальным фонтаном. В рамках первой очереди высадили 2,1 тыс. деревьев, 128 тыс. кустарников, 450 тыс. многолетних цветов и луковичных растений.

Виктор Рашников отметил тогда, что проект «выходит далеко за пределы просто парковой территории» с благоустройством и развлечениями.

«По сути “Притяжение” – это проект комплексного развития городской среды, придания этой среде совершенно нового качества. Здесь в перспективе будет возможность не только хорошо отдохнуть, погулять, получить новые впечатления. “Притяжение” призвано, в первую очередь, помочь в саморазвитии человека»,– сказал господин Рашников.

С открытием второй очереди к уже освоенной площади парка добавилось 100 га. Один из основных новых объектов – искусственный видовой холм высотой 36 м. На его вершине оборудована смотровая площадка. На холме есть различные объекты для любителей активного отдыха – трассы с всесезонным покрытием для начинающих горнолыжников и сноубордистов, катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Скоро будет также открыт зиплайн (троллей) – металлический трос длиной 440 м для скоростного спуска к искусственному озеру.

Озеро – второй ключевой объект новой очереди «Притяжения». Оно состоит из двух водоемов – верхнего и нижнего, которые соединяет многоуровневый каскад. Общая площадь водной поверхности – 12 га, глубина достигает 6 м. Над водоемом построили большой видовой мост протяженностью 400 м. Оборудован песчаный пляж, есть лодочная станция, остров для пикников, экологическая тропа и парящая над водой сцена.

Также вторая очередь «Притяжения» включает в себя открытый спортивный комплекс с полями для мини-футбола, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами. В планах – поле для мини-гольфа и спортивно-дрессировочная площадка для собак.

Общая протяженность сети велосипедных и пешеходных дорожек парка с открытием новой очереди увеличилась на 40 км. Кроме уже имеющихся детских площадок, появилась новая водная, оснащенная оборудованием с подачей воды. Скоро откроют еще одну детскую площадку «Приключения».

«У нас получается большой, очень масштабный проект – настоящий городской курорт, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для магнитогорцев всех возрастов и интересов, чтобы он стал точкой притяжения для жителей и гостей города»,- сказал Виктор Рашников. По словам председателя совета директоров ММК, с момента запуска первой очереди «Притяжения» территорию посетило 890 тыс. человек.

Планируется, что через два года городской курорт будет занимать территорию около 400 га. На ней, в частности, появятся четырехзвездочный отель, фитнес-центр, бассейн, ледовая и фристайл-арены, детский центр развлечений, музейно-образовательным комплекс, океанариум, оранжерея. Проект также предусматривает тематический парк под открытым небом с ремесленными, сувенирными, научно-исследовательскими павильонами, арт-объектами и зонами отдыха.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на открытии второй очереди отметил, что реализация «Притяжения» - значимое событие не только для Магнитогорска и Челябинской области, но и для России, поскольку проект уникален в масштабах страны. «”Притяжение” – это уникальное общественное пространство, другого такого в России нет, - сказал полпред. – Проект большой, с размахом, здесь огромное количество площадок разной направленности: и для активного отдыха, и для спокойных прогулок с семьей. Уверен, парк будет интересен не только жителям Магнитогорска, но и всей России. Этот объект совершенно точно даст импульс для развития регионального туризма».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже подчеркнул, что «Притяжение» повысит туристическую привлекательность и Магнитогорска, и Челябинской области в целом. «Магнитка была, есть и будет городом, который вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Развитие города и комбината идут параллельно, в этом залог успешности Магнитогорска. Мы приняли ряд новых решений по развитию города. В частности, о строительстве нового 50-метрового бассейна, в городе таких нет. Кроме того, реализуем крупные проекты в сфере ЖКХ, улучшаем транспортную составляющую, завершаем работу, связанную с обновлением трамваев. Приняли решение, что муниципальное предприятие будет заниматься автобусными перевозками и появится новый маршрут через весь город и парк “Притяжение”».

Этой весной «Мосинжпроект» сообщал подробности проекта океанариума, который появится на территории «Притяжения». Генеральный директор компании Юрий Кравцов рассказал, что создаваемое здание будет уникальным по ряду характеристик. В нем разместят две больших экспозиции – «подводный мир» и «Джунгли». Посетители смогут увидеть 2,5 тыс. видов обитателей подводного мира и 30 тыс. экземпляров флоры. Внутри здания расположится крупнейший в мире цельностеклянный аквариум, сделанный из акрилового стекла. Его глубина составит 6 м, площадь – около 400 м, объем воды – около 1,2 млн л. Предусмотрено специальное освещение аквариума, которое обеспечит возможность проведения экскурсий по ночам».

Проект преобразования территории в Магнитогорске «Притяжение» в прошлом году стал лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини – 2022» в двух номинациях – как «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» и «Лучший проект общественного здания или сооружения» (оценивалась входная группа проекта).

Артур Якушко