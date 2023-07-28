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Коммерсантъ FM
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Акции Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны

Американские депозитарные акции (ADS) компании Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером Ozon. Торги ценными бумагами начнутся 31 июля, сообщила пресс-служба Ozon.

В пресс-службе уточнили, что Ozon не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX — на площадке будут обращаться только уже выпущенные ADS.

Отмечается, что листинг на бирже Астаны потенциально может повысить ликвидность депозитарных акций и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже. В компании подчеркнули, что листинг на AIX не повлияет на торги на Мосбирже. Они продолжатся в обычном режиме. Ozon также находится в процессе обжалования решения NASDAQ о делистинге.

«Бренд Ozon набирает популярность в Казахстане: за последний год продажи казахстанских предпринимателей на площадке выросли в восемь раз. С маркетплейсом работают более 15 тыс. локальных продавцов. Выход на AIX — это важная мера для защиты интересов наших инвесторов, а также следующий шаг к расширению нашего присутствия в республике»,— отметили в Ozon.

О планах NASDAQ провести делистинг ценных бумаг «Яндекса», Ozon, Qiwi, HeadHunter стало известно 15 марта. Ozon подал апелляцию в NASDAQ из-за данного решения, однако американская биржа отклонила запрос об отмене запрета. В конце июня Ozon направил повторную апелляцию. Решение биржи также обжаловали «Яндекс», Qiwi, HeadHunter. Добиться отмены ограничений удалось только «Яндексу».

Милена Костерева

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