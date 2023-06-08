«Яндекс» добился отмены решения NASDAQ о делистинге

Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций. Это не касается решения о приостановке торгов акциями «Яндекса», которое действует с конца февраля 2022 года.

Как отмечает компания, NASDAQ учел планы «Яндекса» по реструктуризации. В ее рамках основная часть бизнеса будет выделена в отдельную группу компаний, контроль над ней сохранит менеджмент. «Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги "Яндекса" продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции "Яндекса" торгуются в обычном режиме»,— говорится в сообщении компании.

Биржа NASDAQ в марте сообщила о планах провести делистинг ценных бумаг «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Все они обжаловали решение. NASDAQ ранее отклонила апелляцию Ozon, но компания намерена во второй раз оспорить это решение.

В конце ноября 2022 года «Яндекс» анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре. Компания намеревалась оставить за головной структурой Yandex N.V. только часть бизнеса группы, в частности международные проекты в области облачных технологий. Большинство сервисов группы, включая поиск и рекламу, планировалось отдать новой группе компаний.

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Леонид Уварчев