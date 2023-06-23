Ozon вновь подал апелляцию на решение NASDAQ о делистинге

Ozon направил повторную апелляцию на решение американской биржи NASDAQ о делистинге ценных бумаг компании. В прошлый раз Ozon подавал апелляцию в марте. В компании уточнили, что до завершения процесса апелляции депозитарные акции Ozon будут торговаться на NASDAQ.

«21 июня компания подала апелляцию на решение комиссии в совет по рассмотрению листинга и слушаний Nasdaq. Согласно инструкциям совета, письменное рассмотрение апелляции состоится в течение июля, после чего совет вынесет свое решение»,— , говорится в пресс-релизе Ozon (цитата по ТАСС).

О планах NASDAQ провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний («Яндекс», Ozon, Qiwi, HeadHunter) стало известно 15 марта. Решение биржи также обжаловали «Яндекс», Qiwi, Headhunter. «Яндекс» добился его отмены.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Яндекс" оставили на бирже».

Лаура Кеффер