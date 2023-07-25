Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат

Госдума одобрила поправку, предусматривающую введение штрафов в размере до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат после получения повестки (ст. 21.5 КоАП РФ). Сейчас по ст. 21.5 КоАП предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб.

Кроме того, согласно принятым поправкам, неуведомление военкомата об изменении семейного положения, о получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания в законопроекте прописан штраф в 10–20 тыс. руб. Сейчас такие штрафы не предусмотрены.

Также поправками вводятся повышенные штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Согласно действующему законодательству, при мобилизации в стране должен быть проведен учет, подготовка и передача транспорта армии. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 20 тыс. руб., он предусмотрен для юрлиц. Граждане могут ограничиться предупреждением либо штрафом до 500 руб. Согласно новым поправкам, штрафы возрастут до 25, 50 и 400 тыс. руб. для физлиц, должностных лиц и компаний соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «За уклонение рассчитайсь».

Александр Кислов