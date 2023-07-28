Совет федерации одобрил разовый налог на сверхприбыль для бизнеса

Совет федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса. Документ предусматривает единоразовый сбор с компаний, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Закон был принят в целях увеличения доходов федерального бюджета.

Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. В соответствии с законом уплата налога должна производиться компаниями до 28 января 2024-го. Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Реализация закона, согласно планам правительства, должна привлечь в федеральный бюджет 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы.

21 июля закон в третьем чтении одобрили депутаты Госдумы. В ходе рассмотрения был утвержден список организаций, которые не будут платить налог на сверхприбыль. К компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам МСП и плательщикам единого сельхозналога добавлены не выплачивавшие дивиденды застройщики, проблемные финансовые организации, а также предприятия, активно инвестировавшие и потому не имевшие выручки в 2018–2019 годах.

О деталях закона — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Милена Костерева