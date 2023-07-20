«Он такой не один»

Не олигарх и с государством никак не связан: Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. В ноябре прошлого года он отказался от российского гражданства в связи с событиями на Украине. Накануне в его поддержку выступил Ричард Брэнсон. По мнению миллиардера с мировым именем, Тиньков — его друг и честный бизнесмен, который сделал себя сам, поэтому должен быть удален из черных списков. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем некий сигнал российскому бизнесу со стороны Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Олег Тиньков именуется нынче как «кипрский предприниматель российского происхождения». Он успел побывать и гражданином США, однако в 2013 году перестал быть таковым. С 2022 года он более не россиянин.

И вот Олег Юрьевич выведен из-под британских санкций — событие для него, безусловно, радостное. Подобного добиваются многие его коллеги из Российской Федерации. Правда, не у всех получается. И даже отказ от гражданства — отнюдь не панацея, равно как и публичное осуждение происходящих вокруг Украины событий. Не всем верят, да и бюрократия тоже имеет место.

Но вот заступничество самого великого Ричарда Брэнсона — вот это, как говорится, дорогого стоит. Известный по всему миру миллиардер заявил, что Тиньков сделал себя сам (он типичный self-made) и никакой не олигарх, с государством не связан и вообще прекрасный человек. Они 20 лет знакомы, друзья, можно сказать.

Да, действительно, были времена, когда Брэнсон приезжал в Москву, где вместе с Олегом Тиньковым они участвовали в разных престижных экономических форумах, что ставили целью привлечь в РФ западные инвестиции и сделать Россию динамично развивающейся державой. Нет, мы, конечно же, не будем ностальгировать по тем временам. Зачем?

Впрочем, нелишне напомнить биографию Олега Юрьевича. Его, так сказать, бизнес-историю. Простой парень из Кемеровской области начинал как многие в 90-е — торговал всем, чем только можно. Затем одним из первых сделал из себя самого бренд. Прославился сначала как пивной король и затем перешел в финансовый сектор и создал модный банк своего имени, который пользуется популярностью и поныне, хотя Тинькову более и не принадлежит.

Да, можно сказать, что он был представителем той новой России, по которой, как было сказано выше, наверное, не стоит ностальгировать. Но, как бы то ни было, это человек нового типа — родом из СССР, но не советский.

Естественно, Олег Юрьевич, как и многие люди эпохи, обладал и обладает ярким и неоднозначным характером.

Вот, например, сейчас он отказался от гражданства РФ, а всего-то ничего, лет пять назад всячески поддерживал нынешнюю власть, по крайне мере, внешне. И даже предлагал провозгласить Владимира Путина императором и ругал экстремистов-оппозиционеров.

Как бы то ни было, Олег Юрьевич Тиньков после снятия санкций и разморозки активов, видимо, займется новыми бизнес-проектами, но уже вне экономической территории Российской Федерации. Можно увидеть в этом не очень приятную тенденцию, ведь он такой совсем не один. Вот иные члены «Единой России», и те на теплые моря уезжают, становятся гражданами мира. И, это, как говорится, без комментариев.

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