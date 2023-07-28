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Коммерсантъ FM
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Путин заявил о схожести позиций России и стран Африки по международным вопросам

Президент Владимир Путин, выступая на втором дне форума Россия—Африка, заявил об очень близких позициях России и стран Африки по международным вопросам. Он отметил, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств. Обе стороны выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки «в неблаговидных политических целях». По его мнению, эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое. Хотя и не без сопротивления с их стороны.

Президент также сказал, что Москва не отказывается от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию кризиса на Украине. «Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это о многом говорит. Ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов»,— добавил он.

В то же время Владимир Путин отметил, что Россия и Африка не могут согласиться с заменой международного права на порядок, основанный на правилах, «которые еще непонятно как и кем созданы».

«Естественно не можем согласиться с заменой международного права, так называемом порядке, основанном на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передергивают, меняют, тасуют. Вообще непонятно, что это за правила, кем они и как созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры»,— сказал глава государства.

Говоря о сотрудничестве России и стран Африки, президент заявил, что позиции обеих сторон совпадают по многим международным вопросам. «Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Неприемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс, и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин подчеркнул, что внимание России к Африке неуклонно растет. Об этом свидетельствуют планы по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. В целях укрепления обороноспособности стран континента Москва начала развивать партнерство в военной и военно-технической области с африканскими государствами. Соглашения о военно-техническом сотрудничестве Россия заключила более чем с 40 государствами Африки.

Саммит Россия—Африка стартовал вчера, 27 июля. Одной из его ключевых тем стали последствия выхода Москвы из зерновой сделки. Владимир Путин заверил африканских гостей, что украинское зерно не играло значительной роли на мировом рынке, и пообещал компенсировать возникший дефицит российской продукцией. По его словам, Россия бесплатно поставит и доставит в ряд африканских стран по 25–50 тыс.тонн зерна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Фотогалерея

Саммит Россия—Африка

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн &lt;BR>На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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