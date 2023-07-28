Путин заявил о схожести позиций России и стран Африки по международным вопросам

Президент Владимир Путин, выступая на втором дне форума Россия—Африка, заявил об очень близких позициях России и стран Африки по международным вопросам. Он отметил, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств. Обе стороны выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки «в неблаговидных политических целях». По его мнению, эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое. Хотя и не без сопротивления с их стороны.

Президент также сказал, что Москва не отказывается от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию кризиса на Украине. «Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это о многом говорит. Ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов»,— добавил он.

В то же время Владимир Путин отметил, что Россия и Африка не могут согласиться с заменой международного права на порядок, основанный на правилах, «которые еще непонятно как и кем созданы».

«Естественно не можем согласиться с заменой международного права, так называемом порядке, основанном на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передергивают, меняют, тасуют. Вообще непонятно, что это за правила, кем они и как созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры»,— сказал глава государства.

Говоря о сотрудничестве России и стран Африки, президент заявил, что позиции обеих сторон совпадают по многим международным вопросам. «Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Неприемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс, и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин подчеркнул, что внимание России к Африке неуклонно растет. Об этом свидетельствуют планы по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. В целях укрепления обороноспособности стран континента Москва начала развивать партнерство в военной и военно-технической области с африканскими государствами. Соглашения о военно-техническом сотрудничестве Россия заключила более чем с 40 государствами Африки.

Саммит Россия—Африка стартовал вчера, 27 июля. Одной из его ключевых тем стали последствия выхода Москвы из зерновой сделки. Владимир Путин заверил африканских гостей, что украинское зерно не играло значительной роли на мировом рынке, и пообещал компенсировать возникший дефицит российской продукцией. По его словам, Россия бесплатно поставит и доставит в ряд африканских стран по 25–50 тыс.тонн зерна.

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