Из-за чемпионата по триатлону в Перми изменят движение общественного транспорта

В центральных районах Перми в это воскресенье ограничат движение общественного транспорта. Это вызвано проведением чемпионата России по триатлону. Об этом сообщается на сайте мэрии.

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30 июля с 7:00 до 14:00 изменится схема движения автобусных маршрутов, проходящих в районе набережной Камы. Автобусный маршрут №3 при следовании в сторону станции Пермь I будет совершать разворот по ул. Сибирской, Советской, 25-го Октября, Ленина. Конечной остановкой маршрута будет «Улица Ленина». Остановки «Сквер им. Решетникова» и «Станция Пермь I» временно обслуживаться не будут.

Кроме того, маршрут №51 в связи с перекрытиями будет укорочен до остановочного пункта «ПНИПУ». После снятия ограничений автобусы вернутся на обычные маршруты движения.