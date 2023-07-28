«У России толком не осталось влиятельных лоббистов на Западе»

Высокие чиновники США крайне негативно настроены в отношении Украины, об этом заявил известный американский публицист Сеймур Херш в своем новом расследовании. По его информации, в Вашингтоне считают Владимира Зеленского недальновидным лидером, а украинское правительство коррумпированным. Кроме того, по сведениям журналиста, Белый дом может иметь отношения к недавним терактам на Крымском мосту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе замечает, что данные Херша в ряде случаев совпадают с российской официальной позицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сеймур Херш написал очередную статью на тему всего происходящего вокруг Украины. 86-летний американский журналист-расследователь ссылается на информацию от очень высокопоставленных и очень информированных американских чиновников.

Пересказывать написанное мы, конечно же, не будем за неимением времени. Каждый может при желании ознакомиться самостоятельно. Нужно лишь отметить, что основные тезисы удивительным образом практически полностью совпадают с российским видением ситуации. Даже может создаться такое впечатление, что читаешь выдержки из основных государственных СМИ и безмерно удивляешься, когда узнаешь, что информация на самом деле из Америки.

Вот, например: Украина — чуть ли не самая коррумпированная страна в мире, зерновая сделка использовалась в том числе и для транзита наркотиков. Владимир Зеленский абсолютно непредсказуем, у него нет никакого четкого плана. К терактам на Крымском мосту причастна администрация США, но при этом в Вашингтоне крайне опасаются российского ответа на это, и так далее.

Получается, что они там, за океаном, в самом сердце западного мира думают если не прямо как в Кремле, то близко к этому. И тогда возникает естественный вопрос — чего же мы не можем договориться? Почему противостояние столько времени продолжается и конца и края этому нет?

Нет смысла рассуждать о том, кто мог помочь Сеймуру Хершу получить все эти шокирующие данные. Дело в другом — в полном отсутствии реакции на Западе. Собственно, и в России тоже ничего нового не узнали, равно как и на Украине.

Понятно, Херш находится в том возрасте, когда нужно делать все возможное, чтобы напоминать о себе. Поэтому вполне нелишне предположить, что не все в Америке довольны происходящими событиями, и, да, многих чиновников Украина вполне может раздражать.

Но так кажется, что процесс крайне сложно остановить, даже учитывая шокирующие подробности о том, какой плохой Зеленский и что Россия может больно ударить.

Во-первых, общественное мнение на Западе все-таки, несмотря ни на что, не на стороне Москвы, скажем так, и с этим приходится считаться. И, во-вторых, конфликт легко начать, но очень трудно прекратить, а порой даже и невозможно. Прописные истины, безусловно, но так ведь по факту и происходит.

И, наконец, главное — у России по большому счету толком не осталось влиятельных лоббистов на Западе. Сеймур Херш, при всем уважении к нему, согласитесь, звезда уже далеко не первой величины. И даже на Дональда Трампа надежды нет. Непостоянный он, к тому же популист, да и немолод уже. Есть еще Генри Киссинджер, но ему, извините, уже 100 лет стукнуло. И он, нельзя сказать, что прямо вот поддерживает, тоже свою линию гнет.

Так что в общем и целом есть в этой части определенная проблема, и непонятно, как ее решать. Приходится довольствоваться тем, что есть.

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