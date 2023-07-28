Высокоскоростные поезда из Петербурга будут делать остановки в Твери и Великом Новгороде

Высокоскоростные поезда РЖД по маршруту Москва—Санкт-Петербург будут делать 12 остановок в пути. Среди них Тверь, Великий Новгород и Валдай. Соответствующая информация представлена в материалах РЖД на саммите Россия—Африка.

Остановки будут сделаны на станциях «Рижская», «Петрово-Разумовская», «Новая Тверь», «Высоково», «Крюково», «Логовежь», «Садва», «Выползово», «Жаровская», «Великий Новгород», «Валлай», «Обухово».

Речь идет о поездах высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Петербург. Поезда по ней займет не более трех часов. При этом градозащитники выступают против нынешнего плана строительства. По их словам, для ВСМ придется снести ряд исторических зданий в центре Петербурга. К активистам присоединился КГИОП: в комитете заявили, что некоторые из объектов необходимо сохранить.

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