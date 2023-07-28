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Замначальника ГУ ФСИН по Приморью арестован по делу о злоупотреблениях

Полковник внутренней службы Владислав Бондаренко, занимающий пост заместителя начальника ГУФСИН РФ по Приморскому краю, заключен под стражу сроком на два месяца. Он подозревается в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах края.

По версии следствия, преступление было совершено в период с июля 2018 по апрель 2019 года. Утверждается, что Владислав Бондаренко, занимающий в то время пост замначальника исправительной колонии №22 (ИК-22), расположенной в приморском поселке Волчанец, обеспечил создание условий для заключения контракта на закупку для нужд своего учреждения стеклянных банок с заранее определенным поставщиком. Стоимость этих банок, которые использовались в ИК-22 в производстве по консервированию овощей, более чем на 1 млн руб. превысила рыночную.

Примечательно, что контракт на поставку банок был заключен с Алексеем Версткиным, который, по словам источника «Ъ», является троюродным братом начальнику ГУФСИН по Приморью Вадиму Версткину. Алексей Версткин и его супруга, компаньон по бизнесу, также арестованы. Они подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пресс-службе ГУФСИН по Приморью от комментариев воздержались, предложив обращаться к следствию.

Согласно информации на сайте регионального ГУ ФСИН, 46-летний Владислав Бондаренко с 2001 года проходит службу на различных должностях в территориальных органах ФСИН России. 7 июля 2020 года он был назначен замначальника ГУФСИН России по Приморскому краю.

Генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин возглавляет ГУ ФСИН по Приморью с октября 2017 года.

Алексей Чернышев, Владивосток

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