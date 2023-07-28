Санду рассчитывает на вступление Молдавии в ЕС к концу десятилетия

Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) начнутся в начале следующего года. По ее словам, Молдавия хочет быть готова к вступлению в ЕС к концу десятилетия.

Госпожа Санду рассказала, что страна упорно работает над выполнением условий, озвученных Еврокомиссией. «Мы хотим быть готовыми к вступлению в ЕС к концу десятилетия»,— сказала президент Молдавии (цитата по ТАСС).

Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинев в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.

Подробности — в материале «Ъ» «Слишком далеки они от России».

Лаура Кеффер