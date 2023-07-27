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Коммерсантъ FM
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ВСУ: Россия заблокировала практически все украинские порты

Представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк сообщила агентству AFP, что Россия заблокировала практически все порты — на данный момент отправка судов из портов, оставшихся у Киева, невозможна. По ее словам, Киеву нужны усиленные системы ПВО, чтобы противостоять российским ударам по инфраструктуре портов.

«Практически все порты заблокированы. Ни одно судно не может уйти»,— сказала Наталья Гуменюк. По ее словам, ПВО может и не понадобиться уже через два-три месяца, поскольку у Украины «возможно больше не будет портов».

26 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что систему ПВО в стране значительно усилили на фоне усилившихся ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории страны.

Россия приостановила участие в зерновой сделке, гарантировавшей вывоз зерна с Украины, 18 июля. Сегодня, 27 июля, Reuters сообщил, что Еврокомиссия не располагает свободными средствами для финансирования транспортных расходов, с которыми столкнется украинский сельхозэкспорт из-за прекращения сделки.

Минобороны после выхода России из зерновой сделки неоднократно сообщало об ударах по объектам военной инфраструктуры украинских портовых городов, в том числе Одессы и Николаева. Кроме того, ведомство объявило, что все суда, направляющиеся в украинские порты, будут считаться военными целями. Мировые цены на зерно реагируют на атаки. По словам экспертов, более значимыми в этом плане могут оказаться атаки на дунайские порты Рени и Измаил, в ходе которых были повреждены несколько зерновых складов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

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