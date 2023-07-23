Минобороны России рассказало о ночных ударах по Одессе: уничтожены базы катеров-дронов

Пресс-служба Минобороны России утром 23 июля сообщила, что вооруженные силы нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы. На пораженных объектах готовились теракты против России и находились иностранные наемники, утверждает ведомство.

«Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все запланированные к удару цели были уничтожены.

Удары считаются ответом на подрыв опоры Крымского моста, который был совершен 17 июля По данным Национального антитеррористического комитета, два украинских катера-дрона взорвались под Крымским мостом. Был поврежден один автомобильный пролет. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их дочь выжила.

Ранее сегодня, 23 июля, оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины сообщило, что ночью российские войска нанесли удар по Одессе по меньшей мере пятью ракетами. Силы ПВО сбили 14 ракет, отмечалось в сообщении ВСУ.

В сообщении украинской стороны сообщалось, что удары были нанесены по портовой инфраструктуре, повреждены шесть жилых домов. Кроме того, в сводке ВСУ говорится, что ударами был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви, пострадали по меньшей мере два памятника.

По данным ВСУ, подтверждена гибель 1 человека, 19 человек получили ранения, среди них 4 детей.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности»,— сообщила пресс-служба Минобороны утром 23 июля. В ведомстве добавили, что все объекты, по которым наносился удар, находились на «безопасной дистанции» от храма.

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