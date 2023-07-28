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Коммерсантъ FM
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США потратят до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды на фоне жары

В США климатический кризис привел к экстремальной жаре, чья интенсивность, частота и продолжительность только растут, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, в течение многих лет жара в США самой распространенной причиной смерти, связанной с погодой. Господин Байден объявил о новых мерах по защите жителей страны от воздействия жары.

В числе озвученных президентом США мер:

  • Министерству труда поручено выпустить предупреждение об опасностях жары, а также усилить защиту трудовых прав работников;
  • увеличат число инспекций в отраслях высокого риска, таких как строительство и сельское хозяйство, а также продолжат разработку национального стандарта безопасности на рабочем месте;
  • Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA, подведомственно Министерству торговли) инвестирует до $7 млн для улучшения прогнозирования погоды; в партнерстве с университетами и другими учреждениями NOAA создаст консорциум для ассимиляции данных, что должно помочь лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, включая длительные периоды сильной жары;
  • МВД США потратит $152 млн на то, чтобы расширить хранилища воды в Калифорнии, Колорадо и Вашингтоне, что должно помочь «повысить устойчивость к климату» в этих штатах.

«В течение многих лет жара была первой причиной смерти, связанной с погодой, в Америке. И на работников, включая фермеров, пожарных и строителей, экстремальная жара оказывает непропорциональное влияние. С 2011 года более 400 работников погибли из-за воздействия тепла на окружающую среду, и каждый год госпитализируют еще тысячи»,— пояснил Джо Байден, которого цитирует его пресс-служба.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля было самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Рекордные температуры фиксируются в том числе в Китае и США.

Фотогалерея

Как жители разных стран спасаются от аномальной жары

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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Лаура Кеффер

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