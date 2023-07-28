США потратят до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды на фоне жары

В США климатический кризис привел к экстремальной жаре, чья интенсивность, частота и продолжительность только растут, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, в течение многих лет жара в США самой распространенной причиной смерти, связанной с погодой. Господин Байден объявил о новых мерах по защите жителей страны от воздействия жары.
В числе озвученных президентом США мер:
- Министерству труда поручено выпустить предупреждение об опасностях жары, а также усилить защиту трудовых прав работников;
- увеличат число инспекций в отраслях высокого риска, таких как строительство и сельское хозяйство, а также продолжат разработку национального стандарта безопасности на рабочем месте;
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA, подведомственно Министерству торговли) инвестирует до $7 млн для улучшения прогнозирования погоды; в партнерстве с университетами и другими учреждениями NOAA создаст консорциум для ассимиляции данных, что должно помочь лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, включая длительные периоды сильной жары;
- МВД США потратит $152 млн на то, чтобы расширить хранилища воды в Калифорнии, Колорадо и Вашингтоне, что должно помочь «повысить устойчивость к климату» в этих штатах.
«В течение многих лет жара была первой причиной смерти, связанной с погодой, в Америке. И на работников, включая фермеров, пожарных и строителей, экстремальная жара оказывает непропорциональное влияние. С 2011 года более 400 работников погибли из-за воздействия тепла на окружающую среду, и каждый год госпитализируют еще тысячи»,— пояснил Джо Байден, которого цитирует его пресс-служба.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля было самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Рекордные температуры фиксируются в том числе в Китае и США.