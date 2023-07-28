США потратят до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды на фоне жары

В США климатический кризис привел к экстремальной жаре, чья интенсивность, частота и продолжительность только растут, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, в течение многих лет жара в США самой распространенной причиной смерти, связанной с погодой. Господин Байден объявил о новых мерах по защите жителей страны от воздействия жары.

В числе озвученных президентом США мер:

Министерству труда поручено выпустить предупреждение об опасностях жары, а также усилить защиту трудовых прав работников;

увеличат число инспекций в отраслях высокого риска, таких как строительство и сельское хозяйство, а также продолжат разработку национального стандарта безопасности на рабочем месте;

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA, подведомственно Министерству торговли) инвестирует до $7 млн для улучшения прогнозирования погоды; в партнерстве с университетами и другими учреждениями NOAA создаст консорциум для ассимиляции данных, что должно помочь лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, включая длительные периоды сильной жары;

МВД США потратит $152 млн на то, чтобы расширить хранилища воды в Калифорнии, Колорадо и Вашингтоне, что должно помочь «повысить устойчивость к климату» в этих штатах.

«В течение многих лет жара была первой причиной смерти, связанной с погодой, в Америке. И на работников, включая фермеров, пожарных и строителей, экстремальная жара оказывает непропорциональное влияние. С 2011 года более 400 работников погибли из-за воздействия тепла на окружающую среду, и каждый год госпитализируют еще тысячи»,— пояснил Джо Байден, которого цитирует его пресс-служба.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля было самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Рекордные температуры фиксируются в том числе в Китае и США.

Фотогалерея Как жители разных стран спасаются от аномальной жары Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Следующая фотография 1 / 19 Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Смотреть

Лаура Кеффер