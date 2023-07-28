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Коммерсантъ FM
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2,4 процента составил рост ВВП США во втором квартале в пересчете на годовые темпы увеличения. Такие предварительные данные обнародовало вчера Министерство торговли США. Таким образом, рост показателя ускорился — по итогам первого квартала он составлял 2%. Первая оценка второго квартала оказалась заметно выше прогноза аналитиков — консенсус-прогноз от Trading Economics предполагал рост на 1,8%. Индекс PCE Core (инфляция за вычетом изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей), который является ключевым для ФРС при принятии решений, вырос на 3,8% относительно предыдущего квартала. Позже рост ВВП США за второй квартал будет уточнен еще дважды.

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