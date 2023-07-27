Демократическая Республика Конго заявила об отбитом вторжении армии Руанды

Армия Демократической Республики Конго заявила, что оборонные силы Руанды пересекли границу республики и атаковали приграничные силы. Это может привести к эскалации конфликта между странами, сообщает Reuters.

По данным издания, армия Конго отбила атаку руандийской армии, после чего они отступили за пределы границы. Представители правительства Руанды отказались от комментариев.

В марте 2022 года правительство Конго обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23), которые находятся в боевой конфронтации с правительством Конго. По данным ООН, руандийские войска сражались вместе с М23 в восточной части Конго, а также снабжали повстанцев оружием.

М23 представляет интересы этнического меньшинства тутси на территории Конго. Лидеры М23 недовольны тем, как правительство Конго выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года. С начала октября 2022 года возобновились бои между армией Конго и повстанцами из М23. 28 мая правительство ДРК объявило М23 террористической группировкой.

Полина Мотызлевская