Проект уже не торт

Представители хлебозавода «Кондитер №8» повторно представили концепцию жилищного строительства на месте предприятия по ул. Беляева, 13. Производственный цех перенесут, а на его месте возведут три дома высотой 14 и 16 этажей. Общая площадь жилой застройки составит 25,3 тыс. кв. м. Заявители попросили комиссию по землепользованию и застройке установить на своем участке зону жилой застройки. В начале года владельцы хлебозавода уже собирались вынести на комиссию предложение о смене зонирования, но потом проект был отозван. Члены комиссии направили на публичные слушания заявление предприятия. Правда, до слушаний «Кондитер №8» должен доработать свой проект.



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ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“» снова обратилось в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на своем участке по ул. Беляева, 13 зону жилой застройки. Как стало известно «Ъ-Прикамье», на заседании комиссии 27 июля заявитель попросил установить на площадке предприятия зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, подзону высотностью 16 этажей и коэффициент плотности застройки 3,12.

Сейчас участок хлебозавода площадью 9 тыс. кв. м расположен в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6, площадку можно использовать под существующее здание хлебозавода. Как сообщили в краевом минимущества, «Кондитер №8» направил в администрацию Перми подписанное со своей стороны соглашение о развитии соц­инфраструктуры. Кроме того, заявитель представил согласование высотности будущего ЖК от руководства международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

Предложение о смене зонирования на участке хлебозавода должно было рассматриваться на одном из февральских заседаний комиссии по ПЗЗ, однако потом вопрос сняли с повестки. ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“», учрежденное в 1993 году, управляет одноименным предприятием. В учредителях общества — сын депутата гордумы Владимир Плотников (50%), а также Павел (27%) и Сергей (23%) Балыбердины. Первый возглавляет предприятие, второй — его технический директор. Хлебозавод «Кондитер №8» занимается серийным производством тортов, пирожных, кулинарии, изготавливает торты и пироги на заказ. Кондитерская насчитывает в Перми 28 точек продажи.

Представитель «Кондитера №8» сообщила, что недалеко от производственного цеха хлебозавода находится жилая застройка на 10–13 и 20–25 этажей. Авторы проекта учли рекомендации Института территориального планирования и решили разместить на своей площадке три разновысотных дома по 14 и 16 этажей. В 2ГИС указано, что рядом с хлебозаводом также стоят гаражи, склады и малоэтажные дома.

Как стало известно «Ъ-Прикамье» из материалов к заседанию комиссии, общая площадь жилой застройки по ул. Беляева, 13 составит 25,3 тыс. кв. м. На территории комплекса разместится двухуровневая детская площадка.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный поинтересовался, есть ли у заявителя эскизы фасадных решений, и получил отрицательный ответ. Представители хлебозавода были готовы представить их на публичные слушания, но первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин заметил, что хотел бы изучить эскизы раньше. По словам советника губернатора по строительству Павла Черепанова, помимо фасадных решений комплекса, компания должна представить властям транспортную модель участка, предусматривающую присоединение домов к улично-дорожной сети. Господин Черепанов отметил, что недалеко от хлебозавода есть два аварийных здания детских садов, и хорошо было бы социальный взнос застройщика направить на приведение в порядок этих объектов.

Архитектор Светлана Апенышева поинтересовалась, что будет с ООО «Кондитер №8», если территорию предприятия застроят. Представитель компании сообщила, что хлебозавод перенесут в другое место.

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова подчеркнула, что около двух с половиной лет назад Институт территориального планирования разработал концепцию развития Рязанского промузла, в состав этой территории вошел и хлебозавод. Светлана Апенышева подчеркнула, что хочет знать, как в дальнейшем будут развиваться окружающие хлебозавод земли. «Было бы здорово, если бы мы увидели проект совместно с концепцией развития всей территории»,— поддержал ее гендиректор архитектурного бюро ЛАД Максим Моховиков. В «Кондитере №8» заверили, что концепция их жилого комплекса согласована Институтом территориального планирования, и пообещали представить доказательства.

После обсуждения проекта члены комиссии по ПЗЗ направили предложение «Кондитера №8» на публичные слушания с условием, что компания до этой процедуры представит властям все запрошенные документы и согласования.

Евгения Ахмедова