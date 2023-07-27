США не видят доказательств причастности России и «Вагнера» к перевороту в Нигере

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что США не видят никаких достоверных признаков причастности России и ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере. Об этом сообщает Reuters.

Карин Жан-Пьер также призвала американских граждан в Нигере быть осторожными.

В ночь на сегодня, 27 июля, в эфире национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж.

На фотографиях корреспондента AP из столицы Нигера города Ниамей видно, что некоторые демонстранты, поддерживающие военный переворот, держат в руках российские флаги. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти не поддерживают переворот в Нигере и считают, что в этой стране нужно восстановить конституционный порядок.

Нигер — одна их четырех африканских стран, которые присоединились к Крымской платформе — дипломатической площадке, созданной Украиной с целью вернуть Крым под свой контроль. Президент Мохамед Базум поддержал территориальную целостность Украины в ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Полина Мотызлевская