Лавров призвал к восстановлению конституционного порядка в Нигере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти не поддерживают переворот в Нигере и считают, что в этой стране нужно восстановить конституционный порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок»,— заявил господин Лавров в эфире «Первого канала».

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж.

Нигер — одна их четырех африканских стран, которые присоединились к Крымской платформе,— это дипломатическая площадка, созданная Украиной с целью вернуть Крым под свой контроль. Президент Мохамед Базум поддержал территориальную целостность Украины в ООН.

Как пишет Le Monde, Мохамед Базум был союзником Франции, которая помогала стране бороться с джихадистами. Reuters со ссылкой на эксперта немецкого аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung Ульфа Лессинга сообщило, что Мохамед Базум был последней надеждой Запада в регионе.

На фотографиях корреспондента AP из столицы Нигера города Ниамей видно, что некоторые днмонстранты, поддерживающие военный переворот, держат в руках российские флаги.

27 и 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия—Африка.

Анастасия Ларина