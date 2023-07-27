Север ждет

На отчете перед депутатами заксобрания Нижегородской области губернатор Глеб Никитин сообщил, что перестал беспокоиться за газификацию шести северных районов: руководство «Газпрома» подтвердило исполнение программы газификации региона на 2021–2025 годы. Пять лет назад губернатор пообещал решить проблему с отсутствием газоснабжения на севере области, однако «Газпром» периодически пересматривал свои планы. Сейчас, завершая проектные работы, газовая компания рассчитывает построить межпоселковый газопровод в Шахунью в 2024 году, а в 2025 году газифицировать Шарангу, Тоншаево и другие северные районы. В прошлом году общая инвестпрограмма газификации региона была увеличена до 26 млрд руб., поэтому окончание работ сместили на 2026 год. В региональном офисе «Газпрома» утверждают, что работы идут по графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На отчете губернатора о работе правительства Нижегородской области депутаты заксобрания региона спросили Глеба Никитина о газификации севера региона – Варнавинского, Ветлужского, Шахунского, Тонкинского, Тоншаевского и Шарангского районов (сейчас округа) с численностью проживающих около 130 тыс. человек. «Я вдруг с ужасом осознал, что в своем отчете впервые за последние годы ничего не сказал про газификацию северных районов. Наверное, потому, что сильно успокоился. Недавно мы встречались с руководством “Газпрома”. Они подтвердили, что вовсю идет проектирование, все деньги предусмотрены», — ответил Глеб Никитин.

Он заявил, что видит результат в скорой газификации районных центров, а у региона есть своя часть прямых обязательств по переводу на газ 78 котельных. По словам губернатора, в министерстве энергетики и ЖКХ разрабатывается программа модернизации котельных, так как 2 тыс. км газовых сетей, которые построит «Газпром», потенциально дадут возможность перевести на газ 230 объектов теплоснабжения. Поэтому нужно оценивать целесообразность газификации в зависимости от потребления.

Власти обещали жителям северных районов подвести газ с начала 1990-х годов, как только образовалась Российская Федерация. Совместно с «Газпромом» решать эту проблему губернатор пообещал еще на предвыборных встречах в 2018 году.

Однако от первоначального плана строительства магистрального газопровода Шахунья – Шаранга – Йошкар-Ола в «Газпроме» отказались как от нерентабельного. Затем Глеб Никитин обещал, что регион сможет самостоятельно протянуть ветку от Уреня до Ветлуги. В итоге власти и «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 годы с объемом вложений газового концерна в 14 млрд руб. В декабре 2022 года она была скорректирована, «Газпром» запланировал увеличить инвестиции до 26,3 млрд руб.

В первую очередь был увеличен план работ по газификации северных районов со строительством 30 межпоселковых газопроводов для газоснабжения 68 населенных пунктов.

В ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» заверили, что работа по пятилетней программе идет в графике. В частности, завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу протяженностью 13 км от поселка Ветлужского до рабочего поселка Варнавино, идет процедура заключения договора на строительство. Вторая очередь этого газопровода еще проектируется.

В этом году также планируется завершить проектирование магистрального отвода и газораспределительной станции в районе деревни Обход и пяти межпоселковых газопроводов до Ветлуги, Шахуньи, Тонкино, Тоншаево и Шаранги. Эти первоочередные объекты по плану должны быть построены в 2024–2025 годах. С учетом проектирования следующих 23 объектов газоснабжения региональная программа газификации на завершающем этапе захватит и 2026 год. При этом важным условием ее успеха в компании «Газпрома» считают своевременное исполнение обязательств со стороны исполнительной власти.

Кроме переоборудования котельных правительство Нижегородской области и муниципалитеты должны подготовить жителей поселков к приему газа, субсидировать покупки небогатым домохозяйствам газовых плит и котлов.

Иван Сергеев