Вакансия over

По итогам первого полугодия в РФ почти на 40% снизилось число вакансий разработчиков игр, подсчитали в hh.ru. При этом количество вакансий, опубликованных иностранными компаниями, незначительно увеличилось. Отрасль еще полностью не оправилась от последствий 2022 года, когда значительная часть студий разработки игр покинула страну, отмечают эксперты, а потребность в специалистах сохраняется именно у тех, кто релоцировался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными hh.ru за первое полугодие по количеству вакансий для разработчиков видеоигр. Из них следует, что число вакансий, в целом опубликованных на портале, сократилось год к году на 38%, до 4,3 тыс. Из них на вакансии, опубликованные российскими компаниями, пришлось 3,1 тыс. объявлений, международными — 1,2 тыс., число последних год к году выросло на 1%.

Согласно предоставленному hh.ru анализу рынка труда IT-отрасли страны, в России на данный момент в целом сложилась «наиболее напряженная» ситуация с поиском работы среди гейм-дизайнеров.

Так, по данным портала, на одну вакансию приходится более 46 резюме.

Индустрия разработки игр после 2022 года «более или менее стабилизируется, но еще не оправилась от потрясений», поясняет руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «На это уйдет несколько лет при условии привлечения дополнительных инвестиций и господдержки».

После начала военных действий РФ на Украине в феврале 2022 года гейм-дизайнеры начали терять зарубежных партнеров, у разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam). С российского рынка игр последовательно уходили крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работали почти 1 тыс. человек. Подразделение SberGames закрыл Сбербанк.

Сокращение числа вакансий связано с неустойчивой позицией на рынке компаний, которые ранее не принимали участия в разработке крупных проектов, считает директор по персоналу группы компаний Lesta Games (проекты «Мир кораблей», «Мир танков») Анна Посаженникова. Она утверждает, что за счет крупных проектов, которые позволяют компании работать на территории РФ и Белоруссии, Lesta Games, наоборот, активно нанимает новых специалистов.

Владимир Путин, президент, 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (цитата government.ru): «Игра должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — тоже в хорошем смысле слова, не квасного, а широкого, с гуманитарной точки зрения основательного».

Независимый эксперт на игровом рынке Вячеслав Макаров считает, что сокращение количества вакансий для игровых разработчиков в России связано с нехваткой денег и контента в индустрии: «Занять освободившуюся нишу нечем, а раз новых проектов нет, то и финансирования для найма разработчиков не будет». В качестве иностранных компаний, которые публикуют вакансии, по его мнению, выступают разработчики с «российскими корнями», которые покинули территорию страны. В связи с релокацией, поясняет господин Макаров, у компаний может не хватать специалистов и они «ищут кадры на привычном рынке».

Необходимый для развития объем финансирования и потребность в специалистах «есть только у бывших российских студий, которые ушли с рынка», согласен директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко: «А талантливые гейм-дизайнеры в России есть».

«У нас сильная школа IT и разработки игр, причем многие специалисты были задействованы на аутсорсе в международных проектах»,— добавляет Василий Овчинников. По его словам, из-за закрытия студий и проектов освободилось много сотрудников и специалистов, которые могут либо уйти в большие IT-компании, либо открыть независимые студии. Он отмечает, что в России большая аудитория, которой нужен видеоигровой контент, поэтому в дальнейшем количество вакансий в индустрии «не должно сильно сократиться».

Вадим Красников, Никита Королев