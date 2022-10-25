Взыскателям определят новые сроки

Госдуме рекомендовали принять законопроект о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за незаконную коллекторскую деятельность — применение к должникам насилия и угроз. По мнению законодателей, это должно помочь защитить граждан от нелегальных взыскателей. Но эксперты сомневаются в эффективности и оправданности мер.

Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для коллекторов. Он предполагает превентивную защиту граждан от взыскателей. Угрозы и применение насилия будут квалифицироваться как общественно опасные действия и предполагать наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Причиной появления инициативы стал рост числа обращений граждан с жалобами на взыскателей, следует из пояснительной записки. Согласно документу, в 2018–2020 годах ФССП приняла к рассмотрению 78,3 тыс. обращений, в том числе с жалобами на нарушение требований закона «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности...» (230-ФЗ). В 2021 году число жалоб составило 32,7 тыс.

Основная часть обращений приходится на жалобы в адрес микрофинансовых организаций и компаний из госреестра, которые занимаются возвратом долгов, остальное — на банки и «иных лиц».

Участники рынка взыскания и юристы признают проблему, однако сомневаются, что новая инициатива поможет ее решить. «Рассмотрение таких дел находится в компетенции правоохранительных органов, которые в подавляющем большинстве случаев не предпринимают никаких действий для пресечения подобных практик, пока случай не приобретет массовую огласку или не привлечет внимание федеральных органов,— поясняет представитель НАПКА.— Более того, если мы говорим именно о грубых нарушениях, уже есть статьи Уголовного кодекса, которые четко определяют меры наказания за такие деяния, как причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, а также угроза его причинения, клевета или незаконное получение и распространение сведений».

Меры ответственности в УК РФ действительно есть давно, однако нет неминуемости наказания. По данным ФССП, только за первое полугодие 2022 года подано 26 тыс. жалоб на осуществляющих взыскание просроченной задолженности лиц, это означает рост на 64% к уровням первого полугодия 2021 года, напоминает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. И хотя обоснованной признается лишь десятая часть таких жалоб, добавляет он, можно сделать вывод, что даже вступление в силу так называемого антиколлекторского закона и создание государственного реестра взыскателей «в корне переломить ситуацию со злоупотреблениями не смогут».

Если взыскатели не совершают откровенно противоправных действий, то есть не угрожают жизни должников, не прибегают к силовым методам взыскания, не причиняют вред имуществу, но при этом нарушают требования 230-ФЗ, к ним может быть применена только гражданско-правовая (возмещение ущерба, в том числе морального) или административная ответственность.

В соответствии с КоАП, незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности без внесения в реестр влечет только штраф в размере 50–500 тыс. руб. для физлиц и от 200 тыс. до 2 млн руб.— для юридических лиц, поясняет Дмитрий Горбунов.

Введение именно уголовной ответственности не является панацеей, поскольку, как правило, такие взыскатели не действуют самостоятельно, за каждым серым коллектором в любом случае стоит некая организация, сходятся во мнении собеседники “Ъ”. Привлекаться к уголовной ответственности, полагает Дмитрий Горбунов, будут в первую очередь исполнители, в то время как доказать причастность реальных бенефициаров их деятельности будет не так просто.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова