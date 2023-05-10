Просрочка разлетается как горячие пирожки

По итогам апреля 2023 года стоимость просроченной задолженности, предлагаемой для покупки микрофинансовыми организациями, выросла до 17,7% от суммы долга (+5 процентных пунктов к марту), стоимость банковской просрочки — до 16% (+2,5 п. п.). У покупателей накопилась ликвидность, и они готовы активнее скупать портфели в условиях роста собираемости долгов. Кроме того, на рынке цессии активизировались сами кредиторы, которые покупают портфели просрочки других игроков и готовы развивать это маржинальное направление бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, по итогам апреля 2023 года стоимость просроченной задолженности, предлагаемой кредиторами на электронных торговых площадках для реализации по цессионной схеме, составила 17,7% от основной суммы долга (ОСЗ) для МФО и 16% от ОСЗ для банков.

На долю онлайн-площадок приходится более 80% рынка цессии. По итогам первого квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности банками было выставлено 202,2 тыс. просроченных ссуд на сумму 32,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 апреля).

Апрельский рост цен на просрочку в Debex связывают с увеличением объема ликвидности у покупателей и ростом собираемости долгов. Показатель KPP (kept to promise, конверсия обещания должника совершить платеж в фактическую оплату) достиг по итогам первого квартала 2023 года максимального с 2022 года значения 20% в цессионном портфеле (банки плюс МФО), подтверждают данные сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect. «Рост стоимости цессии банков и МФО, действительно, заметный. Восходящая динамика наблюдается с начала марта и продолжается сейчас»,— говорит генеральный директор ID Collect Александр Васильев. «За период простоя у покупателей, многие из которых приостановили в прошлом году покупки, накопилась ликвидность,— поясняет он.— Кроме того, сейчас ушел риск в виде моратория на банкротство должников, макроэкономика адаптировалась к новым условиям, рынок более предсказуем, и крупные игроки возвращаются к привычным объемам покупок». На фоне возобновленного спроса растет конкуренция за качественные портфели и, соответственно, цены на них, продолжает господин Васильев.

Однако ждать дальнейшего роста цен на рынке просрочки не стоит. По крайней мере, не во всех его сегментах. По оценкам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, цена в течение года будет варьироваться в пределах 10–15%. На цену будут влиять срок просрочки, и контактность, и полнота досье, и общий спрос на долговые портфели со стороны инвесторов, перечисляет он. В сегменте микрофинансовой просрочки если и будет рост, то локальный (в ряде МФО). «Дальше, скорее всего, цены вверх не пойдут, потому что перегрев рынка никому не выгоден,— полагает гендиректор Debex Саша Данилов.— При этом объем предложения просрочки со стороны МФО продолжит расти: за два последних года было выдано много займов, а также на рынке стали появляться судебные портфели просрочки МФО». В сегменте банковской цессии рост цен продолжится, так как ряд банков долги на продажу еще не выставлял, описывает он ситуацию на рынке.

Еще один тренд — устойчивый интерес крупных покупателей из числа банков к проблемным портфелям других игроков, замечает господин Васильев. «По моим оценкам, не менее 5% от выставленной на продажу задолженности МФО в марте—апреле выкупили именно банки. Проблемные портфели могут быть интересны кредитным организациям с исторически сильной службой внутреннего взыскания, которые могут в ограниченные сроки показывать высокие сборы по приобретенным портфелям»,— говорит он. В такой конфигурации приобретение цессии банками логично и позволяет развивать непрофильное, но высокомаржинальное направление бизнеса (см. “Ъ” от 6 февраля, от 17 февраля). Собеседники “Ъ” на рынке коллекшена отмечают, что такой активности банков и МФО раньше на рынке цессии не было, вероятно, кредиторы хотят забрать часть этого рынка у коллекторов и сделать одним из источников постоянного дохода.

Полина Трифонова