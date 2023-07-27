Ученые требуют выборов

Одно из самых известных российских академических учреждений — Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича (ИППИ) — осталось без руководителя. Возглавлявший институт последние семь лет Андрей Соболевский получил от Минобрнауки уведомление о прекращении трудового договора. Ученый совет института недоволен этим решением; сотрудники ИППИ также возмущены, что с ними не было «ни малейших консультаций». В Минобрнауки заявили “Ъ”, что кадровое решение принято Российской академией наук. В РАН же утверждают, что кандидатура господина Соболевского не была поддержана на тайном голосовании профильного бюро академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Соболевский

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Андрей Соболевский

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Ученый совет Института проблем передачи информации опубликовал обращение к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. В нем говорится, что коллективу «не было изложено никаких содержательных причин отставки Андрея Соболевского». Ученые отметили, что господина Соболевского «обязали за две недели передать дела за семь лет по управлению институтом, в котором работает почти 600 сотрудников». При этом чиновники даже не назначили его преемника. Ученый совет потребовал провести выборы директора института «в установленном порядке», а до тех пор оставить врио Андрея Соболевского.

ИППИ РАН занимается мультидисциплинарными исследованиями в сфере анализа данных и математического моделирования, профессиональной связи, систем технического зрения. Также здесь проводят исследования по нейробиологии и геномике растений. ИППИ РАН находится под методическим руководством сразу двух отделений Академии наук — нанотехнологий и информационных технологий (его членом является нынешний президент РАН Геннадий Красников) и математических наук. В рейтинге исследовательских организаций Scimago за 2023 год ИППИ находится на девятом месте среди российских научных институтов.

Согласно уставу, директора института избирает коллектив, а ученый совет организует процесс. Кандидатуры согласуются как в Минобрнауки, так и в РАН. Однако приказ о проведении выборов должно издать все-таки министерство. А если по каким-то причинам выборы провести не удалось, Минобрнауки назначает исполняющего обязанности руководителя.

Андрей Соболевский руководил институтом с 2016 по 2021 год. Затем должны были пройти очередные выборы директора, однако они не состоялись по техническим причинам. Господина Соболевского назначили исполняющим обязанности руководителя до проведения новых выборов. Коллектив университета ожидал их в феврале 2023 года, однако они так и не были инициированы Минобрнауки, поэтому господина Соболевского вновь назначили врио руководителя. Теперь ведомство внезапно для коллектива уведомило руководителя о прекращении трудового договора с 3 августа 2023 года.

«За годы директорства А. Н. Соболевского работа ИППИ РАН никогда не вызывала нареканий ни со стороны учредителя, ни со стороны Российской академии наук»,— говорится в обращении ученого совета. Там уточняется, что при назначении господина Соболевского исполняющим обязанности директора на 2023 год министерство запросило согласие РАН — и отделение математических наук «единогласно поддержало это предложение». Однако, по словам сотрудников института, отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН не ответило в срок, одобряет ли кандидатуру Андрея Соболевского.

Председатель ученого совета ИППИ РАН Владимир Венец заявил “Ъ”, что «никакого смысла назначать нового исполняющего обязанности руководителя нет» — особенно если это будет человек со стороны.

«Придется вводить его в курс дела, тратить на это лишнее время, вместо того чтобы заниматься научной работой,— сетует ученый.— Гораздо целесообразнее оставить все как есть и как можно раньше инициировать выборы директора. Сделать это должно Министерство науки и образования. Ученый совет готов их провести уже в сентябре». Совет молодых ученых и специалистов ИППИ РАН также обратился в Минобрнауки с просьбой назначить выборы руководителя института.

Завсектором ИППИ РАН Михаил Цфасман рассказал “Ъ”, что за время его работы это уже четвертая смена руководителя: «Гладко прошла только одна — когда семь лет назад избрали Соболевского, за которого с большим перевесом проголосовал коллектив». До этого, по словам ученого, решения навязывались сверху, сопровождаясь скандалами и недовольством со стороны сотрудников. «И сейчас опять — без малейшей консультации с коллективом института решили отстранить руководителя»,— возмущается математик.

На игнорирование мнения коллектива жалуется и руководитель лаборатории беспроводных сетей института Евгений Хоров: «Мы активно привлекаем молодых талантливых ученых. Чтобы их удержать, мы должны гарантировать стабильность. Люди, принимавшие решение о снятии Андрея Соболевского с должности, почему-то решили, что с коллективом института можно не считаться». Господин Хоров напоминает: «Согласно уставу, коллектив избирает директора. Министерство назначает и. о. только в экстренных случаях — а сейчас явно не такой».

Минобрнауки не ответило на вопросы “Ъ” о том, когда планируются выборы директора ИППИ РАН и кто будет руководить институтом до этого момента.

В пресс-службе сообщили, что ведомство предлагало РАН назначить Андрея Соболевского на должность исполняющего обязанности директора ИППИ — но «предложение не было согласовано РАН».

За «дополнительной информацией» в министерстве предложили обратиться в РАН.

«В соответствии с установленной процедурой кандидатура директора должна быть поддержана бюро отделения РАН тайным голосованием. Кандидатуру А. Н. Соболевского бюро не поддержало, и кадровая комиссия РАН согласилась с мнением бюро,— заявили “Ъ” в пресс-службе РАН.— Поскольку голосование по кандидатурам директоров проводится в тайном порядке, не представляется возможным уточнять у участников голосования причины, почему они проголосовали таким образом. Можно лишь предположить, что у бюро отделения были основания для такого решения».

Полина Ячменникова