«Уралхим-Уралкалий» поставит гуманитарную партию удобрений в Зимбабве и Нигерию

Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» планирует отправить следующие партии удобрений в качестве гуманитарного груза в Зимбабве и Нигерию. Об этом сообщил на форуме Россия—Африка гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Коняев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Дмитрий Коняев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Мы уже отгрузили три партии. Последняя партия не так давно пришла в Кению, следующие две отгрузки будут в Зимбабве и Нигерию»,— рассказал господин Коняев на форуме в Санкт-Петербурге (цитата по «РИА Новости»).

Впервые «Уралхим» отправил гуманитарный груз удобрений в конце ноября 2022 года. Удобрения массой 20 тыс. тонн доставили в марте нынешнего года в Малави через Мозамбик.

Всего группа обещала бесплатно передать развивающимся странам 300 тыс. тонн минеральных удобрений. В конце мая африканским странам отправили 54 тыс. из 260 тыс. тонн удобрений, заблокированных на складах и в портах Евросоюза в 2022 году.

С 2018 года группа поставила в Африку 2,5 млн тонн удобрений, больше всего — калийных. «Уралхим-Уралкалий» поставляет 80% всех калийных удобрений, используемых странами Африки.

В октябре президент Владимир Путин после переговоров с президентом Мали сообщил, что Россия готова безвозмездно передать 300 тыс. тонн удобрений, заблокированных в странах Евросоюза. Поставка российских удобрений бедным станам была одним из условий приостановленной зерновой сделки.

О продовольственной безопасности развивающихся стран — в материале экономистов ЦМАКП для «Ъ».

Анастасия Ларина