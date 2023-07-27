Покупай — не хочу

Объем предложения на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге с начала года, по разным данным, вырос на 24% и примерно на 88% за год. Эксперты связывают это с выходом на уральский рынок новых застройщиков, а также с тем, что строительные компании перестали откладывать вывод новых очередей. Средняя цена 1 кв.м, по разным данным, в июле достигла 127,8 тыс. руб. При этом аналитики не прогнозируют большого увеличения цен в третьем квартале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На первичном рынке недвижимости уральской столицы за год заметно вырос объем предложения. По данным эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, по сравнению с летом прошлого года объем новостроек в Екатеринбурге вырос на 88%. По ее словам, в конце июня на первичном рынке было доступно порядка 15,8 тыс. уникальных лотов. Это на 14% больше, чем в конце марта, на 24% — в сравнении с началом года и на 88% — в сравнении с июнем прошлого года.

В «Авито Недвижимость» «Ъ-Урал» рассказали, что объем предложения на рынке новостроек по итогам второго квартала 2023 года увеличился на 23,8% по сравнению с первым кварталом.

При этом за более широкий период, с января по июль, экспозиция увеличилась более заметно — на 83,2%. Как отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, прирост объема предложения хорошо заметен и с июня по июль этого года — рост составил 36,3%.

«Если в начале года могло сложиться впечатление, что застройщики “придерживали” вывод новых корпусов, то в апреле–июне стартовали проекты, которые не вывели в продажу зимой. Несмотря на высокий объем предложения (и конкуренцию), застройщики больше не стали откладывать вывод новых объемов. В июле рост объема предложения прекратился, сейчас в продаже находится 14,9 тыс. квартир в новостройках»,— рассказала Елена Лапшина.

Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков отметил, что если сравнивать июнь к июню, то объем предложения за год вырос на 70%, а с начала года рост составил 20%.

Объем нереализованных квартир по итогам первого полугодия в Екатеринбурге достиг 50 тыс. квартир — максимальный показатель за всю историю рынка.

По словам аналитика, это связано с появлением новых проектов и застройщиков, а также выводом новых очередей. При этом, по данным регионального минстроя, за первое полугодие в области ввели 575 тыс. кв.м многоквартирного жилья, а в стадии строительства находится порядка 4 млн кв.м.

При большом количестве квартир, отмечает господин Хорьков, на рынке наблюдается низкое типовое разнообразие. Около 40% от всего объема первичного рынка приходится на однокомнатные квартиры, 28% — на «двушки», 21% — на студии и 10% — на трехкомнатные квартиры. Качественная структура рынка новостроек, по данным Михаила Хорькова, сместилась в сторону класса «комфорт».

Средняя цена 1 кв.м в конце второго квартала на первичном рынке составила 126,4 тыс. руб., заявляют эксперты. Как отметила госпожа Лапшина, относительно конца первого квартала средняя цена выросла на 1,3%. Во втором квартале на рынке сохранялась ценовая стагнация. Ставки по ипотеке росли, и уральские застройщики аккуратно подходили к индексации цен в своих проектах. «В июле рост стал чуть более выраженным — +1,1% (до 127,8 тыс. руб.). Это характерно и для других городов-миллионников. Восстановление спроса, которое наблюдалось в марте–июне, позволило некоторым девелоперам вернуться к практике повышения цен»,— рассказала госпожа Лапшина. По данным «Авито Недвижимости», в июле средняя цена 1 кв.м. составила 124,9 тыс. руб. и в сравнении с июлем прошлого года увеличилась на 5,7%, с январем — на 5,5%, а за месяц лишь на 0,2%.

Господин Алексеев отметил, что спрос за второй квартал вырос, но незначительно — на 3,6% по сравнению с первым кварталом. «С января по июль 2023 года интерес к новостройкам увеличился на 39,3%, при этом с июня — всего за месяц — он вырос на 12,1%. Покупатели квартир в новостройках остаются активными даже в летний период»,— рассказал Дмитрий Алексеев. Во втором квартале на рынке новостроек было заключено 6,8 тыс. сделок. По сравнению с первым кварталом спрос вырос на 26% (тогда 5,4 тыс.), отметила Елена Лапшина. Она считает, что рынок адаптировался к новой реальности (в том числе и к росту ставок по ипотеке).

Прогнозируя поведение рынка в третьем квартале, эксперты соглашаются, что сейчас нет предпосылок к значительному удорожанию недвижимости. И если цены будут продолжать повышаться, то этот рост будет умеренным. «С высокой вероятностью мы увидим смену основного посыла большинства рекламных кампаний с “покупай выгоднее” (со скидками, дешевой ипотекой) на “покупай быстрее”. В краткосрочной перспективе это позволит сохранить текущий объем спроса на рынке, но поменяется его структура. Если в первом полугодии опережающими темпами росла вторичка, то сейчас новостройки вновь станут более привлекательными вариантами для большинства покупателей»,— резюмировала госпожа Лапшина.

Мария Игнатова