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Коммерсантъ FM
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За полгода в авариях с электросамокатами пострадала тысяча человек, погибли 12

С начала нынешнего года число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло на 181,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таких авариях пострадали 1 тыс. человек, 12 человек погибли. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Травматичность аварий с участием электросамокатов за полгода выросла на 183,2% — от столкновений с ними пострадали 1 043 человека, в том числе 432 ребенка. Смертность выросла на 100% — за полгода в таких авариях погибли 12 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.

Больше всего аварий произошло в Москве (238), Пермском крае (68), Тюменской области (66), Санкт-Петербурге (64) и Омской области (63). Больше всего аварий происходит в теплое время года, начиная с апреля.

Зачастую аварии с участием средств индивидуальной мобильности происходят при выезде с прилегающих территорий и на перекрестках (28%), а также на пешеходных переходах (21%), тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах (21%).

В марте вступили в силу поправки, ограничивающие движение на электросамокатах. В частности, водителям электросамокатов запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч и выезжать на автомагистрали. Депутаты работают над тем, чтобы на самокаты устанавливались госномера.

Анастасия Ларина

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