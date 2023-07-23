ЛДПР работает над поправками об установке госномеров на самокаты

Депутаты от партии ЛДПР разрабатывают поправки для регулирования использования самокатов, в том числе рассматривается введение для них номерных знаков. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее пяти километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты»,— сообщил депутат. По его словам, также необходимо запретить движение на электросамокатах в дождь или при погоде, когда дороги становятся скользкими.

Как сообщил Владимир Сипягин, депутаты также хотят принять презумпцию виновности водителя электросамоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного развивать скорость более десяти километров в час, при столкновении с пешеходом на тротуаре или пешеходном переходе. Депутат полагает, что эти меры «покроют 90% аварий с участием средств индивидуального передвижения.

В марте вступили в силу поправки к ПДД, запрещающие водителям электросамокатов развивать скорость больше 25 км/ч, а также выезжать на автомагистрали. По статистике МВД, в первом квартале 2023 года произошло 495 аварий при участии средств индивидуальной мобильности. Прирост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 60%. В результате этих аварий погибли пять человек.

Как власти планируют ограничить правила движения на таком транспорте – в материале «Электросамокатам добавили правил».

Анастасия Ларина