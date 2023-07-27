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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил «МеталлСеверСтрою» выкупить «дочку» нефтесервисной Eriell

Президент Владимир Путин подписал указ, который разрешил международной нефтесервисной группе Eriell продать российский бизнес «МеталлСеверСтрой». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«МеталлСеверСтрой» получил разрешение на покупку 100% «Эриэлл Менеджмент» и 99,99% «Энергии нефтегазового сервиса» у кипрской Eriell Holding Company Ltd. 0,01% «Энергии нефтегазового сервиса» принадлежит австрийской Eriell GmbH.

«МеталлСеверСтрой» контролирует бизнесмен Алексей Лукеев (99%). Он был миноритарием и руководителем «Энергии нефтегазового сервиса» в первые месяцы основания компании. Доля в 1% принадлежит Владимиру Лукееву, бывшему заместителю гендиректора «Энергии нефтегазового сервиса».

Eriell — международная группа, которая предоставляет услуги по строительству и ремонту скважин нефтегазовых компаний. Ее основали в 2004 году. На российском рынке она работала с 2008 года через «дочку» «Энергия Нефтегазсервис» (до марта 2023 года — «Эриелл Нефтегазсервис»).

Анастасия Ларина

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