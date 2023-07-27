В Сочи на набережных и в парках запретили проезд на электросамокатах

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о введении запрета на использование электросамокатов на набережных, в парках и скверах города-курорта. Также запрет вводится на пешеходной улице Навагинская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ранее в Сочи была запрещена организация пунктов проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи организаций образования и спорта. «Определим точки, где установим запрещающие знаки и усилим совместные рейды с ГИБДД. С изменениями законодательства пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, а значит, ответственность должна быть соответствующая как у компаний проката, так и у их клиентов»,— написал глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

В Сочи уже произошло несколько резонансных аварий с участием водителей электросамокатов. В августе 2021 года на набережной реки Сочи мужчина сбил полуторогодовалую девочку, она получила травмы головы. 18 июля текущего года самокатчик налетел на беременную женщину, которая переходила дорогу по переходу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии и доложить ему о ходе расследования.

Анна Перова, Краснодар