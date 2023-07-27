Путин дал российское гражданство американскому хоккеисту «Динамо» Менеллу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ американского хоккеиста Бреннана Менелла, выступающего за московский ХК «Динамо». Ранее сам Менелл заявлял о том, что после получения российского гражданства он не исключает своей возможности выступления за национальную сборную РФ по хоккею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки»,— говорится в тексте президентского указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Бреннан Менелл родился в городе Вудбери, штат Миннесота. Он начал играть за выступающее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) московское «Динамо» в сентябре 2022 года. В середине апреля нынешнего года он подписал новое трехлетнее соглашение со столичным клубом. Ранее хоккеист также выступал за минское «Динамо» и команду «Миннесота Уайлд» в США (однако в североамериканской Национальной хоккейной лиге он больших успехов не добился).

В московском хоккейном клубе «Динамо» сообщили, что удовлетворены решением президента РФ о предоставлении Менеллу российского гражданства. Там также отметили, что запустить весь процесс получения российского гражданства захотел сам американский хоккеист.

Александр Кислов