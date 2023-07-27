В МЧС уточнили информацию о количестве погибших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай

Количество пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай сократилось до четырех человек, еще 10 пострадали. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Ранее сообщалось о шести погибших, и еще восьми пострадавших. В настоящее время известно, что три человека получили 90% ожогов тела во время крушения, еще двое не пострадали.

Вертолет разбился в Усть-Коксинском районе Республике Алтай сегодня днем. По предварительной информации, он задел электропровода во время посадки. На борту во время происшествия находились 16 человек, включая трех членов экипажа, уточнили в республиканском правительстве.

Александр Киселев