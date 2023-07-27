В Республике Алтай разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

В Республике Алтай разбился вертолет Ми-8, сообщает Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай. В настоящее время известно о шести погибших, рассказали «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, на его борту могли находиться туристы.

Предварительно причиной аварии названы электрические провода, которые вертолет задел при заходе на посадку. Инцидент произошел в поселке Тюнгур Усть-Коксинского района. Ми-8 упал и загорелся. На месте работает личный состав ПЧ №10 села Усть-Кокса и ОП №2 села Катанда.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет Ми-8Т принадлежал компании «Алтай Авиа», на его борту находились полтора десятка человек — три члена экипажа и 12 пассажиров.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник, из восьми пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, у них 90% ожогов тела. По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Александр Киселев, Константин Воронов

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