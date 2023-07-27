Из-за жары в Белореченском районе произошло самовоспламенение мусорной свалки

Мусорная свалка начала тлеть вблизи п. Верхневеденеевского Белореченского района, пожарные расчеты уже выдвинулись на место, сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края. Причина возгорания — самовоспламенение из-за высокой температуры воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: news.myseldon.com Фото: news.myseldon.com

«В связи с высокой температурой воздуха, повышенной пожароопасностью (4-го класса) на территории района произошло самовозгорание так называемой "старой" свалки близ поселка Верхневеденеевского»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент производится доставка бульдозера и другой тяжелой техники к месту пожара.

Андрей Ульченко

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