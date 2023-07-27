У сети «Пятерочка» в Петербурге отозвали лицензию на продажу алкоголя

В торговой сети «Пятерочка» (принадлежит X5 Group) в Санкт-Петербурге перестали продавать алкоголь. Как убедился 27 июля корреспондент «Ъ-СПб», сразу в нескольких магазинах сети доступ к прилавкам с алкогольной продукцией закрыты предупреждающей лентой. При этом в объявлении для покупателей указано, что это связано с «техническим сбоем».

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Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Пятерочки», причина ограничения на продажу алкоголя несколько в другом — у сети отозвали соответствующую лицензию. Причем сделано это было из-за нарушения, допущенного три года назад.

«Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий»,— объяснили в торговой сети.

На какой срок у петербургской «Пятерочки» отозвана лицензия, пока не уточняется.

Напомним, недавно «Пятерочка» получила разрешение на открытие еще 60 магазинов в Петербурге и Ленобласти до конца 2023 года. Подробнее — в материале «X5 Group получила возможность роста».

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