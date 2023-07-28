Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рынок жилья в цифрах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

104,4 тыс. руб. составляет средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в Краснодарском крае.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

770 многоквартирных домов построили на Кубани в прошлом году.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

11 тыс. жилищных сертификатов получили на Кубани жители Херсонской области.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

70,5% — доля Краснодара в общем объеме жилищного строительства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

16,3% составляет разница в стоимости жилья в новостройках и на вторичке на Кубани.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По 1,3 кв. м жилья приходится на каждого жителя Кубани.

На 11% сократилось на Кубани строительство жилья за полгода.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

250 млн руб. получит Кубань на жилищное строительство.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...