Рынок жилья в цифрах

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104,4 тыс. руб. составляет средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в Краснодарском крае.

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770 многоквартирных домов построили на Кубани в прошлом году.

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11 тыс. жилищных сертификатов получили на Кубани жители Херсонской области.

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70,5% — доля Краснодара в общем объеме жилищного строительства.

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16,3% составляет разница в стоимости жилья в новостройках и на вторичке на Кубани.

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По 1,3 кв. м жилья приходится на каждого жителя Кубани.

На 11% сократилось на Кубани строительство жилья за полгода.

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250 млн руб. получит Кубань на жилищное строительство.