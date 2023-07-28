Рынок жилья в цифрах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
104,4 тыс. руб. составляет средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в Краснодарском крае.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
770 многоквартирных домов построили на Кубани в прошлом году.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
11 тыс. жилищных сертификатов получили на Кубани жители Херсонской области.
Фото: «Ъ-Кубань»
70,5% — доля Краснодара в общем объеме жилищного строительства.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
16,3% составляет разница в стоимости жилья в новостройках и на вторичке на Кубани.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
По 1,3 кв. м жилья приходится на каждого жителя Кубани.
На 11% сократилось на Кубани строительство жилья за полгода.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
250 млн руб. получит Кубань на жилищное строительство.